Review: EPOS ES-28N – Een EPOS met extra portie kracht

Je hebt audiobedrijven die qua design en techniek zo modern mogelijk uit de hoek willen komen en evenveel merken die net inpikken op de honger naar vintage en retrohifi. Omdat EPOS een Britse naam is die vooral in de jaren tachtig op handen werd gedragen, lijkt het wellicht resoluut in de tweede categorie te passen. Maar zo eenvoudig is dit verhaal niet. Ja, EPOS kende pas een herstart nadat het enkele jaren gelden verkocht werd aan Karel-Heinz Fink. Die Duitse audio-ontwerper ontwierp (onder meer) talloze luidsprekers voor andere merken, maar wou uiteindelijk daarnaast zelf met Fink Team én daarna met EPOS een persoonlijk statement maken. Maar puur nostalgieproducten? Neen, dat was niet de bedoeling. De Duitser had wel de intentie om trouw te blijven aan de naam EPOS, maar niet zomaar oude designs opnieuw op de markt te gooien. Zijn eerste EPOS-creatie, de forse ES-14N boekenplankspeaker, was nog ergens schatplichtig aan een oude speaker van het Britse merk. Maar akoestisch gezien wel helemaal up-to-date met de nieuwste kennis. Sinds de jaren tachtig is er op vlak van audiokennis is namelijk er heel veel gebeurd, onder meer dankzij betere meetmethodes en het gebruik van computersimulaties. De kleine ES-17N die er op volgde, was zelfs helemaal origineel (al was er ook hier weer een inspiratiebron uit het verleden, een Oost-Duitse weergever).

De EPOS ES-28N die we hier bekijken is de recentste speaker van EPOS. Het is een vloerstaander, want dat ontbrak nog in het rijtje bij het merk. Best een forse trouwens, want aan 35,2 kg per stuk en door z’n diepte van 36 cm is het een kloeke verschijning in een modale kamer. Al kan het natuurlijk altijd groter. De adviesprijs bedraagt 8.000 euro per paar, wat een grote sprong is vergeleken met de twee andere EPOS-modellen – de ES-14N kost de helft per paar. Maar je krijgt dan ook substantieel méér speaker dan voorheen.