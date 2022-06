‘Samsung stopt productie lcd-panelen deze maand’

In maart van 2020 kwamen er al berichten naar buiten dat Samsung dat jaar zou gaan stoppen met het zelf produceren van lcd-panelen. De Zuid-Koreaanse fabrikant zag de prijzen van televisies hard dalen en dus ook de marges slinken. Het inkopen van panelen bij andere grote fabrikanten zou een uitweg zijn.

Toch ging die productiestop niet door, met name door de komst van de Coronapandemie. Dit deed de vraag naar lcd-televisies weer stijgen, net als de prijzen. Nu die periode grotendeels achter ons ligt zou Samsung volgens insiders de vraag en prijzen weer zien dalen waardoor het zelf produceren van lcd-panelen niet meer rendabel zou zijn. Voor Samsung is het dan ook voordeliger de panelen in te kopen bij fabrikanten als het Chinese BOE en het Taiwanese AUO. Deze partijen kunnen panelen goedkoper produceren.

Deze maand stopt Samsung dus met de productie van lcd-panelen, zo meldt The Korea Times. Samsung zou de focus van productie nu verschuiven naar QD-OLED-schermen en toekomstige beeldtechnieken zoals microled. Wel blijft Samsung lcd-televisies op de markt brengen, zoals de Neo QLED-modellen. De lcd-displays hiervan komen in de toekomst echter bij andere fabrikanten vandaan.