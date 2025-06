Streamingtips #24 – Mobland, Trainwreck en Love Island UK

Snow White (Disney+)

Dit is een beetje een vreemde in de lijst, omdat het niet per se een aanrader is. De film krijgt om en nabij een 1 op IMDB, maar het is wel een grote vertelling van een geliefd Disney-verhaal met bovendien een sterrencast bestaande uit Racher Zegler en Gal Gadot. De live action-variant van Sneeuwwitje wordt niet heel positief beoordeeld, maar het is een grote productie die misschien leuk is voor een drankspel of om te kijken met kinderen die het verhaal nog niet kennen. Liever niet in combinatie natuurlijk.