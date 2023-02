Review: Samsung The Frame – QE55LS03B

Samsung QE55LS03B The Frame - Beeldkwaliteit

Deze 2022-versie The Frame heeft als belangrijkste verbetering dat hij voor het eerst is uitgerust met een mat scherm. Een televisie met een glossy scherm heeft altijd wat last van spiegelende reflecties. Dit matte scherm heeft daar nauwelijks last van. Invallend licht wordt heel diffuus weerkaatst, en zo gedraagt het scherm zich meer als een blad papier. Dat is uiteraard een uitstekende troef wanneer er kunst op het scherm staat. Invallend licht maakt het beeld (vooral de donkere delen) wat helderder, maar dat is veel minder erg dan zo’n spiegeleffect. En de kunstwerken lijken er nog echter mee.

Het onderliggende paneel is van het VA-type, met een uitstekend contrast. Het matte scherm kost een tikje contrast, dat is ook een belangrijke reden waarom tv’s altijd een glossy scherm hebben, en de edge led-achtergrondverlichting gebruikt geen local dimming. Toch meten we nog een ANSI-contrast van 4.182:1, wat een uitstekend resultaat is.

Er is een beetje clouding zichtbaar in de donkerste testbeelden en de rand van het scherm toont een fijne blauwe tint op witte testbeelden. We merkten geen van beide op bij gewoon beeldmateriaal. De Filmmaker Mode bleek uitstekend gekalibreerd. De grijsschaal is netjes uniform met een goede, zij het een tikje te koele kleurtemperatuur. Er is voldoende schaduwdetail en de zwartweergave is behoorlijk, dankzij het VA-paneel.