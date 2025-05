Nieuwe uitgave: Music Emotion mei 2025

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Dynaudio Confidence 20A – Actieve high-end monitor die je de techniek laat vergeten

Zoals de regelmatige lezer van dit magazine zal weten heb ik het afgelopen decennium aardig wat ervaring opgedaan met Dynaudio luidsprekers. Dit Deense merk uit Skanderborg heeft een klankkarakter dat heel dicht aanligt tegen wat ik als ideaal beschouw: neutraal maar kleurrijk, gedetailleerd maar geen overdreven nadruk op resolutie, en een voortreffelijk gedrag qua dynamiek, timing en fase. Dus toen ik de gelegenheid kreeg om de actieve versie van het monitormodel uit de huidige Confidence toplijn te recenseren greep ik die kans met beide handen aan. Enige probleem: ik kreeg het logistiek niet rondgebreid. Mijn eigen luisterruimte was ëvolgeboektí voor andere reviews. Gelukkig kon ik (wederom) rekenen op de gastvrijheid van AVNUE, de mooie winkel in beeld en geluid in mijn woonplaats, waarvan ik de luisterruimte inmiddels net zo goed ken als mijn eigen kamer. Een hele dag ongehinderd luisteren in een perfecte omgeving resulteerde in een gewaagde eindgedachte: zou de Confidence 20A de beste luidspreker kunnen zijn die Dynaudio ooit heeft gemaakt?

Sennheiser HD 550 – Allemansvriend

Kort op de hielen van de audiofielere HD 505 lanceert Sennheiser de HD 550, een betaalbare open hoofdtelefoon die een evenwichtige klank belooft die even goed bij muziek, film als gaming past.

Matrix Audio MS-1P muziekstreamer en SS-1Pro netwerkswitch – Verbazingwekkende nieuwkomers

Importeur Reference Sounds uit Almere behoort sinds 2017 tot het selecte groepje van meest vooraanstaande high-end A/V-importeurs van ons land. Met merken als Wadax, Wilson Audio, DíAgostino, Audio Research, Ayre Acoustics, Revel, JBL Mark Levinson en Transparant aan de audiokant en JBL Sythesis en nogmaals Revel aan de home cinema zijde, wordt er een bijzonder uitgebreid en goed op elkaar afgestemd merkenpakket aangeboden. Ondanks of misschien wel dankzij al deze mooie hoogwaardige merken, zijn eigenaar Michael Huigen en zijn team altijd bijzonder kritisch wanneer het om nieuwe merken voor hun portfolio gaat. Dat daar recent dan toch het nog voor de Nederlandse markt nog volledig onbekende Matrix Audio is toegevoegd, zegt veel over de kwaliteiten. Lees mee hoe de gloednieuwe MS-1P muziekstreamer en SS-1Pro netwerkswitch het in deze eerste Nederlandse test vanaf brengen.

Bowers & Wilkins Px7 S3 – In alle stilte hifi-geluid

Van heel ver is de nieuwe Px7 S3-hoofdtelefoon een kopie van de voorgaande Px7 S2e. Maar Bowers & Wilkins heeft aardig wat verbeterd, zowel qua design als technologie. Nieuwe drivers en vooral sterk verbeterde elektronica moeten deze hifi-centrische draadloze noise-cancellingkoptelefoon nog meer dan ooit onderscheiden van de concurrentie. Lukt dat?

Wharfedale Denton – Moderne technologie met seventies vibes

Ooit begon mijn zoektocht naar betere muziekweergave met een set Wharfedale 507.2 luidsprekers. Na jaren van veranderen, wat vaak resulteerde in stapjes opzij in plaats van vooruit, was deze 507.2 de eerste echte verbetering. Gecombineerd met een dikke Pioneer versterker en mooie Marantz cd-speler was dit de basis van waaruit ik op zoek ging naar het audio Nirvana. We spreken begin jaren negentig maar de geschiedenis van het merk gaat veel verder terug, om precies te zijn naar 1932. Met de door importeur MIKA voor review beschikbaar gestelde Wharfedale Super Denton luidspreker gaan we terug in de tijd. Weliswaar niet naar de begin jaren maar naar 1971. Toen introduceerde Wharfedale namelijk de Denton 3 speaker. De fabrikant legde een claim neer dat ze erin geslaagd was een driewegsysteem in een bijzonder compacte kast te bouwen. De weergavekwaliteit zou vele grotere systemen naar de kroon steken. Met de introductie van de nieuwe Super Denton hebben de ingenieurs eenzelfde doel voor ogen. Hoewel uiterlijk gebaseerd op het oorspronkelijke model is deze Super Denton uit de Heritage serie technisch volledig up to date.

Eversolo DMP-A10 – Nog beter dan de vorige

Op vlak van streamers waren de DMP-A6 en DMP-8 van Eversolo dÈ succesnummers van het afgelopen jaar, mede dankzij steengoede DACís Èn een flexibel streamingplatform op basis van Android. Het Chinese merk wil nu met de DMP-A10 hoger dan ooit mikken. Kan het nog beter? En moeten de gevestigde namen bang zijn?

Sony Bravia Theatre Bar 6 – Kleine Krachtpatser voor films en games

De Bravia Theatre Bar 6 is Sonyís nieuwste soundbar. In tegenstelling tot de eerdere Bar 8 en Bar 9 is dit een kleinere 3.1.2-soundbar die zich eerder in een kleinere woonkamer thuisvoelt. Maar het biedt wel Dolby Atmos-geluid…

REVIEWS: Muziektips Theo Wubbolts & Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-recensies

Persevent bij Bowers & Wilkins, Denon en Marantz – De laatste onwikkelingen…

Begin april worden de belangrijke mediakanalen voor de Europese hifi-industrie uitgenodigd op het jaarlijkse persevent van Bowers & Wilkins, Denon en Marantz. Music Emotion is natuurlijk van de partij om de laatste nieuwtjes voor 2025 te vernemen, de laatste ontwikkelingen rondom het HEOS multiroom streaming platform te volgen en de derde generatie PX7 van Bowers & Wilkins te leren kennen. Nu is het me nog niet toegestaan om alle nieuwtjes voor 2025 wereldkundig te maken, maar enkele interessante indrukken die niet onder de NDA vallen, wil ik toch graag met jullie delen.

Fezz Audio event bij importeur Penhold – Als muziek in de oren…

Fezz Audio. Voor veel muziekliefhebbers is dit misschien nog een onbekende naam in het hedendaagse hifi landschap, maar bij een groeiende groep muziekliefhebbers klinkt dit jonge en dynamische merk inmiddels als muziek in de oren. En dit is niet voor niets. De buizenversterkers van Fezz Audio bieden een uitzonderlijk goede verhouding tussen prijs en audioprestaties. Bovendien zien ze er ook nog eens adembenemend mooi uit. In een eerdere uitgave van de Music Emotion heb ik al een voorproefje mogen nemen met de Fezz Titania EVO geïntegreerde buizenversterker, een fraai ontworpen versterker die uitblinkt in eenvoud en geluidskwaliteit.



INTERVIEW: Koen Gijsman – “We willen toegankelijk blijven”

De interviews met musici, bands en ensembles vormen een serie. Een zoektocht naar het innerlijk van de musicus. Waarom en hoe zijn deze artiesten met muziek bezig? Wat beweegt ze? Hoe is het leven als artiest? Hoe krijg je bekendheid? Kun je daarvan bestaan? Hoe ga je om met het publiek? Waar komt die diepe liefde voor muziek vandaan? Hoe selecteer of schrijf je muziek? Deel 13 van deze queeste gaat over het Epoxy Quartet. Dat viel op met hun eerste release getiteld ëRecollectioní. Een melodieus en improvisatorisch werk dat muzikaal afwijkt van wat veel pianotrioís en kwartetten brengen. Tijd om daarover te praten met Koen Gijsman en het gesprek kreeg al snel een filosofisch tintje.

THE DEALER: EVA Acoustics – Muziek is emotie en beleving

COLUMN: Axpona 2025

BACKGROUND: De (on-)zin van vervormingscijfers (Deel 2)

In de vorige editie van Music Emotion hebben we het voornamelijk gehad over ‘harmonische’ vervorming, het type vervorming waar gewoonlijk het meeste over geschreven wordt en waarvan vaak meetresultaten worden gepubliceerd. Maar gebleken is dat deze gegevens slecht te relateren zijn aan de gehoormatige kwaliteit van de apparatuur. Nu is harmonische vervorming slechts ÈÈn van de vele artefacten die in audioapparatuur kunnen worden opgewekt. Daarom zullen we in deze aflevering een aantal andere artefacten, die ook van belang zijn voor de gehoormatige kwaliteit, in het zonnetje zetten.

