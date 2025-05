HEM 2025 – Een heel levendige bedoening

De olifant in de kamer

De High End-beurs vindt al 21 jaar plaats in München. Dat is lang, waardoor iedereen het evenement gelijkstelt met de Beierse hoofdstad. Z’n biergartens, schnitzels en superefficiënte U-bahn zijn bij iedere bezoeker inmiddels wel bekend. Maar de High End Society die de beurs organiseert is niet getrouwd met München. Net zoals het op een bepaald moment Frankfurt verliet, gaat de High End-show in 2026 nieuwe oorden opzoeken. Verrassend is dat er daarbij naar een ander land wordt getrokken – al heeft ISE met een verhuizing van Amsterdam naar Barcelona bewezen dat een beurs van wereldbelang gerust een landwissel mag uitvoeren. Volgend jaar wordt HEM dus HEW, waarbij die ‘W’ staat voor Wenen. Dat nakend vertrek hing in de lucht tijdens de 2025-editie, zowel in de positieve als de negatieve zin. Positief, want de MOC-gebouwen missen wel wat zaken (zoals een efficiënte airconditioning, ruime kamers en voldoende eetplekken), negatief omdat sommige (vooral Duitse) partijen een uitstap richting Oostenrijk minder zien zitten. Zeker voor de Benelux-bezoeker wordt het net iets meer reizen. De organisatie pakte de overgang in elk geval heel leuk aan, met een bord in luchthavenstijl waarop de overstap werd aangekondigd. Wat eveneens voor veel sfeer zorgde, was de aanstelling van Anette Askvik tot ambassadeur van het event. Een bekende artiest als gezicht van HEM is een traditie, maar vaak wordt er gekozen voor oudere mannen die vooral voor hun audiofiele oeuvre bekendstaan. Niets mis mee, want Steven Wilson, Alan Parson en Al Di Meola die in het verleden deze rol opnamen zijn natuurlijk heel verdienstelijke artiesten. Askvik mag je ook een audiofiele favoriet noemen, maar haar Liberty-album bereikte tegelijkertijd ook een heel breed publiek. Ze was ook heel present op de beurs, wat haar ambassadeurschap tot meer dan iets symbolisch verhief. Askvik was op verschillende stands te signaleren, dook op bij Kii (die een knappe immersive demo gaf van haar album via de actieve Kii-speakers) en signeerde ook de speciale vinylrelease die voor HEM tot stand kwam.

Feit is dat de High End-beurs inmiddels wel is uitgegroeid tot de belangrijkste beurs voor de hifi-industrie. Ondanks grote beurzen en shows in andere landen, zoals in China, Japan, Polen en in de V.S. Wat de High End een streepje voor geeft zijn verschillende zaken. De timing bijvoorbeeld, die perfect is voor audiobedrijven die nieuwe producten willen introduceren. Achter de schermen stemmen veel merken hun productlanceringen af of wanneer HEM juist plaatsvindt. Maar ook dat het event zowel B2C is (het lokt duizenden consumenten op de publieksdagen) als B2B (merken en leveranciers krijgen twee eigen dagen om zaken te doen) maakt het iets bijzonder.