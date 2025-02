Streamingtips #07 – Flow, Despicable Me 4 en The Agency

Will Trent (Disney+)

Disney lijkt erg op stoom te zijn met Will Trent: de serie maakte in 2023 zijn debuut en het derde seizoen is nu al op de streamingdienst te zien. Will is een bijzondere man die door schade en schande wijs is geworden. En, die een bijzondere soort gave heeft. Hij is extreem goed in het oplossen van moorden, waardoor het Georgia Bureau of Investigation heel blij is om hem in dienst te hebben.