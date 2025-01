Postproduction is het nabewerken en monteren van video-inhoud (content) van clips en reportages tot complete tv-series en bioscoopfilms. Hoewel tegenwoordig een deel daarvan al in de opnemende camera zelf kan plaatsvinden met Vlogs en LUTs zit de meeste montage- en bewerkingskracht toch in de NLE-suites. Deze geavanceerde montageprogramma’s bieden vrijwel elk gereedschap dat een filmmaker nodig heeft: Monteren in de tijdlijn (ook met meerdere camera’s en kijkhoeken), beeldcorrectie, filters en effecten, vergaande kleuraanpassingen (colour grading, aftiteling, een geluidstudio en tal van exportmogelijkheden.

Suites zoals Davinci Resolve 19 en Final Cut Pro 10.8 behoren tot de top. Zij voorzien naast de klassieke bewerkingsgereedschapen voor beeld en geluid ook steeds meer in machine leren, neural engines en creatieve bewerkingen met AI algoritmen. Een andere belangrijke ontwikkeling betreft het brengen van veelzijdige montage & bewerkingsmogelijkheden naar portable devices zoals tablets, iPads en smartphones. Natuurlijk ontbreekt de samenwerking (collaboration) met andere editors en specialisten op het gebied van kleur, effecten en geluid niet. Bij Blackmagic kan je zelfs proxymateriaal van meerdere camera’s simultaan in de Cloud verwerken.

Davinci Resolve Studio19

Centraal bij de al weer negentiende versie van Davinci Resolve staat de werkstroom van de montageprocessen in meerdere daarvoor special ontworpen gebruikersvensters, pages. O.a. voor edit, cut (snel bijsnijden), colour grading, geluid, mediabeheer en export. Deze NLE-suite is leverbaar als gratis en de betaalde geavanceerde studioversie. Geschikt voor HD, UHD 4, 8 en zelfs 10/12K.

Nieuw zijn de geoptimaliseerde filmlooks met creator en geavanceerde AI-opties. Die Creator is heel interessant voor de liefhebbers van klassieke filmweergave en het nabootsen van analoge bioscoopcamera’s. Voorheen vaak in te laden als plug-in en nu gewoon al aan boord.

Een andere welkome aanwinst vormt Defocus Background, het onscherp maken van de achtergrond. Daardoor komt het onderwerp fraai meer naar voren. Tevens kan je het effect van anamorfe objectieven nabootsen.

Bij de AI de intelligente tracking. Dit omvat twee methoden. Eentje maakt gebruik van trackerpoints om via meerdere punten de beweging in een frame te volgen en te stabiliseren. De ander verzorgt automatische panning. Het geluid blijft niet achter want dat pant gewoon mee met een immersive audio-effect tot gevolg.

De geluidsscheider maakt zoals de naam al aangeeft controle (twee regelaars) mogelijk over de ambiance en achtergrondgeluiden bij de audio. De cutpage is nu verder doorontwikkeld voor live tv-productie met meerder camera’s en gezichtspunten (POVs). Instant Replay kan de geschoten scene meteen weer herhalen. Werkt o.a. goed in combinatie met Points Of Interests (POI). Tevens live slow motion en het invoegen van stingers (= soepele scene-overgangen). Het weghalen van ruis is uit de kunst. Wie veel met editen op basis van gesproken tekst werkt wordt door de AI in Davavinci Resolve op zijn of haar wenken bediend. De software kan meerdere stemmen herkennen, namen geven, de tekst zelf redigeren en omzetten (transcription). Wel even opletten of de AI het Nederlands voldoende beheerst. Handig is het automatisch omzetten van gesproken woord naar ondertiteling. Voor het creëren van surround sound is er Ambiosonic module. En de luisteraars met een hoofdtelefoon profiteren van binaurial rendering.

Bij de kleurbewerking springt de Color Slice er uit. Met zes regelaars voor Rood, Groen, Blauw. Geel, Cyaan, Magenta en huidtoon wordt het corrigeren van hue, verzadiging en op vectorniveau een stuk gebruiksvriendelijker.

Rekenkracht en specifieke AI-tools

AI heeft veel rekenkracht nodig. Blackmagic maakt hierbij optimaal gebruik van de reken- en grafische processoren zoals de M-lijn van Apple en Snapdragon X Elite voor Windows. Men claimt een snelheidstoename van wel 4,7 keer. De Music Remixer FX past met behulp van AI de muziek aan voor de sfeer van de show of film.

Davinci Resolve ondersteunt Dolby Vision HDR monitoring op laptops en notebooks. We noemen nog een aantal andere interessante AI-gereedschappen: Met Person Mask krijgt een individu een eigen bewerkings & effect-masker (matte) aangemeten dat hem of haar door de gehele scene naadloos volgt. Met SuperScale verhoog je de resolutie van beelden tot grote hoogten. Zo kan je oud HD-materiaal prima omzetten voor 4 en 8K. Past het beeld niet in social media? De Reframer maakt het wel precies op maat.

Aan de artistieke slag met verschillende grafische stijlen? De Open FX-bibliotheek biedt daartoe een ruime keuze. En de Face Refinement verzorgt de visage op vlekjes en oneffenheden van het gelaat. Compleet met gezichtsherkenning, smoothing, beautywork en tracking.

De plaag van de lelijke witte stipjes verwijder je met de Dead Pixel Fixer. Desgewenst door de gehele film heen. In de categorie ‘Photoshop’ een verwijderaar voor ongewenste objecten en een Patch Replacer (oplapper met perfecte colourgrading) legt oppervlakken met dezelfde structuur over niet gewilde zaken.

Praktijk en conclusie

Er is vrijwel niets dat Davinci Resolve Studio 19 niet kan. Met de extra creatieve en AI-mogelijkheden is dit een volwaardige gereedschapskist voor de video- en filmaker. Zelfs live tv schuwt deze NLE-suite niet. Ook de social media in de Cloud collaboration mogen er wezen. Voor de beginner is de Studioversie te complex. Maar wie de hoogste regionen van postproduction wil bereiken is dit een echte aanrader! Met recht een van de slimste jongetjes in de AI-montageklas.

Final Cut Pro 10.8

Sinds X Pro 10.X genoemd wordt is deze Apple NLE-suite tot grote hoogte gestegen. Je kunt er vrijwel alles mee op het gebied van montage voor beeld en geluid, professionele postproduction met talrijke effecten en filters, colour grading, slim mediabeheer en export naar tal van AV- en social media-formaten. In de laatste versie komt daar nog verder doorontwikkelde AI en neurale machine processing bij. De AI profiteert in hoge mate van de Apple M SOC-processorlijn. Voor 4 en 8K op vele tracks draait Final Cut de edit-hand niet om.

De sterke punten van de Apple montagesuite betreffen o.a.: De magnetische tijdlijn die de clips automatisch naadloos aan elkaar plakt. Doordacht slim mediabeheer. De film-, grafische en geluidsbestanden logisch en heel toegankelijk gerangschikt. Makkelijk te overzien, te merken en terug te vinden. Een waar scala aan effecten, filters en titels. Een prima geluidsstudio. De Inspector maakt als apart venster het instellen en wijzigen van parameters relatief eenvoudig geschikt voor multicam, 360 graden content en surround. De suite bedient YouTubers op hun wenken. En de verwerkingssnelheid ligt hoog, deels ook in de achtergrond. De mogelijkheden voor colour grading zijn wat beperkter dan bij Davinci Resolve Studio.

Apple is met haar laatste MacOS geheel op de AI-tour, men spreekt van een eigen iAI. Als editor merk je daar bij Final Cut Pro 10.8 het volgende van: Het bewerken van licht en kleur heeft een flinke boost gekregen. De balans, contrast en helderheid zijn bliksemsnel en eenvoudig in te stellen. Bij SDH, HDR en ProRes RAW gaat van een leiendakje. Idem bij Vlog-encoding. Je kunt gemaakte kleurinstellingen en effecten onder een eigen naam opslaan.

Smooth Slo-Mo laat zien hoe vloeiend het op een lagere snelheid afspelen van frames wel niet kan. Zowel bij het generen van als blending.

Zoeken kan eenvoudig en snel door de totale tijdlijn op basis van fragmenten met ontbrekende media en effecten. Je gaat daar dan meteen rechtstreeks naar toe. Dat kan tevens met tekst op bijvoorbeeld camerahoek, reel of scene. Handig is dat je effecten en kleurcorrecties nu eenvoudig kan slepen in plaats van kopiëren. Bij het geluid een goede sound editor aan boord, goede samenwerking met Logic Pro of Garageband en met de Inspector valt storen achtergrondgeluid met AI te verwijderen.

Portable voor de iPad

De nieuwe portable versie van Final Cut Pro voor de iPad iOS 17/18 en M-chip maakt optimaal gebruik van de M3 en M4 chips. Dat maakt bijvoorbeeld flitsende multicam-montage met meerdere (draadloze of Thunderbolt) camera’s mogelijk. Je kunt daarbij ook de nieuwere iPhone generatie als live camera inzetten. Het synchroniseren gaat geheel automatisch. Zo neemt de producer een complete veldstudio in een schoudertas mee. De drijvende kracht achter ‘Live Multicam’ in Final Cut Pro voor iPad 2 is de nieuwe app iPhone- en iPad-app Final Cut Camera, waarmee je elke videofeed kunt bekijken en afzonderlijk kunt bedienen.

Behalve als portable editing suite valt deze Final Cut Pro voor de iPad-versie 2 tevens als professionele opname-app te gebruiken. Je kunt de camera of iPhone (t/m 4 stuks) er mee op afstand bedienen en naar eigen maat en smaak afregelen. Opmerkelijk is dat deze app relatief zuinig omgaat met de bestandsgrootte en bijbehorende wijzigingen. Het interne geheugen van de iPad en iPhone wordt zuinig aangesproken. Niettemin verdient 128 of 256 GB intern geheugen de voorkeur. Leuk is dat je met de Apple Pencil Pro voor de iPad ook op het beeld kunt tekenen. In geval van de iPad Pro met een Thunderbolt-aansluiting kan de video-editor ook gebruik maken van externe SD- en HD-drives. Zo kan je gemakkelijk projecten vanaf een extern opslag-device aanmaken of openen en media kunt importeren zonder dat die opslagruimte op je iPad innemen.

Verder noemen wij: 12 nieuwe schema’s voor kleurcorrectie, acht eenvoudige teksttitels, 20 nieuwe soundtracks en extra dynamische achtergronden voor gelaagde effecten en titelsequenties.

Praktijk en conclusie

Final Cut Pro 10.8 voldoet uitstekend op de Mac en iPad. Met behulp van AI allemaal weer een stuk veelzijdiger en sneller dan bij de vorige versies. Behoorlijk gebruiksvriendelijk, overzichtelijk. Je kunt meerdere formaten in de tijdlijn kwijt en lekker snel. Net een tikje minder high-end professioneel dan Davinci Resolve Studio doch zeker een van de slimste AI-programmajongetjes van de klas. Live multicam op de iPad biedt interessante mogelijkheden voor veldproductie op een tablet. Aanbevolen voor de Mac en iPad. Als alternatief Premiere Pro van Adobe.

Prijzen & Info