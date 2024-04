Planetpod is een AI-thuisbatterij uit Nederland

Planetpod is de eerste in Nederland ontwikkelde AI-thuisbatterij en beschikt over een zelflerend algoritme. Deze laadt de batterij op met goedkope stroom en verkoopt dit automatisch met winst. De Planetpod is ontworpen door de Utrechtse startup van de broers Roel en Maurice van der Ende.

De broers werken inmiddels anderhalf jaar aan de compacte alles-in-één thuisbatterij waar je zonne-energie in opslaat die je niet alleen dag en nacht kunt gebruiken, maar ook kunt verhandelen. De energie die je overhoudt verkoopt de Planetpod als de tarieven gunstig zijn. Zo verdien je de thuisbatterij dankzij de slimme software snel weer terug, is het idee van Planetpod. De startup voorziet een terugverdientijd van zes a zeven jaar. Dit doen zij door de zonne-energie, het weer en energieverbruik te voorspellen. Met deze data weet de batterij precies hoeveel energie er gebruikt en verkocht kan worden op meerdere energiemarkten. Handelen in energie is mogelijk met elke dynamische energieleverancier. De terugleverheffingen op zonnepanelen worden hiermee vermeden.

Er zijn natuurlijk meerdere kapers op de kust als het gaat om thuisbatterijen. Volgens Planetpod onderscheiden ze zich van de concurrentie doordat ze alles optimaal kunnen afstemmen op Nederlandse huishoudens. De AI-thuisbatterij is daarnaast een stuk kleiner dan andere thuisbatterijen en waar de omvormer bij andere aanbieders vaak een aparte apparaat is, daar biedt deze batterij echt een alles-in-één oplossing.

Prijs en beschikbaarheid

De Planetpod komt in 2025 op de markt. Pre-orders zijn vanaf vandaag geopend. De prijs is 5.790 euro, alhoewel je korting krijgt voor een pre-order. De prijs komt dan uit op 5.366,03 euro. Kijk voor meer informatie op de website van Planetpod.