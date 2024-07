Review: Primare SP25 Prisma – Even flexibel als verfijnd

Keuzes qua connectiviteit

Wie zijn AV-apparatuur puur op basis van een specificatielijst kiest, zal bij de Primare af en toe dingen zien die het toestel minder interessant lijken te maken. Er is bijvoorbeeld niet gekozen voor HDMI 2.1-inputs, maar wel voor HDMI 2.0b met Dolby Vision, HDR en HDR10+. De fabrikant verdedigt die keuze door te stellen dat HDMI 2.1 eigenlijk enkel relevant is voor gaming – en dan nog enkel als je echt een next-genconsole verbindt met een scherm dat geschikt is voor 4K120 of 8K60.

Ook zijn er ‘slechts’ vier HDMI-ingangen, terwijl veel concurrenten afkomen met zes of zeven stuks. Of je nu echt zoveel HDMI-bronnen in huis hebt, is een andere vraag. Twee consoles, een Ultra HD Blu-rayspeler en een mediaspeler (een Apple TV) is wat wij typisch aansluiten, en dat voelt al aan als een maximalistisch scenario. Vooral omdat die Apple TV en zelfs de schijfjesspeler in veel gevallen overbodig zal zijn, daar er vaak toch via de apps op een televisie naar streamingdiensten wordt gekeken.

Hetzelfde is ook waar qua subs. Waar anderen inzetten op configuraties tot vier subs, eventueel aangevuld met Dirac Live Bass Control, opteert Primare voor een enkel LFE-kanaal. Die kun je weliswaar door twee subwoofers laten verzorgen.

Op andere vlakken pakt de Primare uit met een brede connectiviteit. Hier zie je toch de hifi-roots van het merk, net als bij het DAC-gedeelte op basis van twee ESS 9026PRO-chips. Zo zijn er vijf line-in-paren, met ondersteuning voor aansluiten van een SACD-speler in 5.1-surroundmodus (door gebruik van A1 tot A4). Een enkele coaxiale ingang wordt aangevuld met twee optische inputs en een USB klasse B-aansluiting. Hierop kun je een computer of een digitaal transport hangen om de DAC in de SP25 rechtstreeks aan te spreken. Een gewone USB-poort dient dan weer voor opslag met mediabestanden. Naar goede Primare-gewoonte zijn er twee ethernetpoorten, zodat je een netwerkverbinding kunt doorlossen naar bijvoorbeeld een mediaspeler. Ontbreken ook niet: trigger-uitgangen. Die heb je bij de Primare SP25 wellicht echt nodig om de eindtrappen wakker te schudden als je begint te kijken. Dat werkt veel beter dan eventuele autosense-functies in de eindversterkers.