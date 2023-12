Loewe bild i.77 DR+ OLED – HDR

De meest opvallende verrassing krijgen we bij het meten van de piekhelderheid. De bild i.77 haalt in HDR Dag beeldmode een maximum van 456 nits op het 10% venster, en 107 nits op het volledig witte scherm. Dat zijn toch ietwat lage resultaten. Op het 2% venster stijgt de piekhelderheid nog net naar 493 nits. Aangezien we toch eerder iets in de lijn van andere OLEDs hadden verwacht (700 / 150 nits) en dit de eerste 77” was die we konden meten, stelden we de vraag aan Loewe. Dit was het antwoord.

Na kalibratie toont de bild i.77 dr+ tv tot 700 nits in de modus ‘HDR Standard’. In de modus ‘HDR Day’ is dit ongeveer 500-530 nits. Het paneel is met opzet niet afgesteld op de hoogst mogelijke limiet omwille van energie-efficiëntie, prestaties, betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Dat bevestigt onze metingen, want inderdaad in HDR Standaard kwamen we aan ongeveer 650 nits, uiteraard met een koelere kleurtemperatuur. Loewe lijkt dus extra voorzichtig te zijn met de OLED-panelen. Dat verklaart ook een opmerkelijke specificatie. Het energielabel voor SDR is E (met een verbruik van 97 watt), en voor HDR zelfs C (met een verbruik van 73 Watt). Dat zijn uitzonderlijk lage cijfers, maar nu blijkt ook dat daar wat tegenover staat, namelijk minder helderheid.