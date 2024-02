Oppo A18 is een nieuwe budgetsmartphone met grote batterij

Oppo heeft een nieuwe smartphone is de betaalbare A-serie gelanceerd. De Oppo A18 is uitgerust met een grote batterij van 5.000 mAh en draait op de MediaTek Helio G85. Het toestel heeft een zogenaamd 90Hz Sunlight Display. De verversingssnelheid is 90Hz, waardoor je soepeler kunt scrollen, en de term Sunlight moet ervoor zorgen dat je het HD+-display van 6,56-inch ook goed kunt aflezen in fel zonlicht. De behuizing is voorzien van de kenmerkende Oppo Glow-techniek. De achterkant heeft een vingerafdrukbestendige matte afwerking, maar wel met glinsterende details. Het toestel is met 188 gram vrij licht en is 8,16 mm dik. De vingerafdruksensor is aan de zijkant van de behuizing te vinden.

Achterop vinden we een hoofdcamera van acht megapixel met daarnaast een twee megapixel bokeh-camera om portretten te maken met een scherpe voorgrond en wazige achtergrond. Oppo’s portret-algoritme en diverse AI-mogelijkheden zijn aanwezig om het meeste uit je foto’s te halen. De fabrikant garandeert een vloeiend toestel met de 36-month Fluency Protection-tests, waardoor je zeker drie jaar goede prestaties van dit toestel mag verwachten. Wat dit precies betekent voor het updatebeleid is onduidelijk, maar meestal krijgt de A-serie ook drie jaar aan beveiligingsupdates.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo A18 is per direct beschikbaar in de kleur Glowing Black. Uitgerust met 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen is het toestel verkrijgbaar voor 169 euro.

Lees meer over Oppo.