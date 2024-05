Loewe gaat eigen oled-panelen produceren in Duitsland

Met Loewe is het de afgelopen jaren nogal een wilde rit geweest. Het van oorsprong Duitse bedrijf ging in 2019 failliet en werd een jaar later overgenomen door Skytec. Inmiddels is de rust wedergekeerd en wil de av-fabrikant de focus weer terugkrijgen op hoge kwaliteit, van Duitse bodem.

Een opvallende manier waarop Loewe dit wil gaan doen is het zelf produceren van oled-panelen. Waar bijna alle grote tv-fabrikanten hun oled-panelen in vrijwel complete toestand inkopen bij LG Display wil Loewe het iets anders aanpakken. Zonder LG Display bij naam te noemen geeft het bedrijf aan dat het oled-glas en open-cell componenten bij een Koreaanse oled-fabrikant inkoopt en deze zelf gaat omtoveren tot een oled-display.

Volgens Loewe zelf is de reden hiervoor dat het bedrijf meer invloed heeft op het oled-paneel en deze eerder kan aanpassen aan de wensen van zijn klanten. Daarnaast past het natuurlijk perfect bij de slogan “Engineered & Made in Germany”. Vanaf mei 2024 moet alles van de ontwikkeling tot de uiteindelijke assemblage van Loewe televisies plaatsvinden in Kronach, waar het bedrijf ook ooit begonnen is.