Van Deynen haalt unieke Hyphn in huis voor Monitor Audio show

Het klapstuk van de show wordt de Hyphn; de allernieuwste ‘statementluidspreker’ van Monitor Audio. Het design trekt de aandacht en het geluid is weergaloos. Speciaal voor de show wordt de Hyphn naar Sint Nicolaasga gehaald; een uitgelezen kans voor audioliefhebbers om kennis te maken.

Verder zijn er in de diverse luisterruimtes van het Experience center demonstraties met luidsprekers uit de Silver, Gold en Platinum series van Monitor Audio. Ook is de ‘in-house’ thuisbioscoop open voor demo’s. Bezoekers kunnen tijdens de show zien, voelen, horen en ervaren wat er op het gebied van home cinema mogelijk is.

De Van Deynen Monitor Audio show vindt plaats op donderdag 22 februari (van 16.00 – 20.00 uur), vrijdag 23 februari (van 9.00 – 20.00 uur) en zaterdag 24 februari (van 10.00 – 17.00 uur). De show wordt gehouden in het Experience center Van Deynen smart solutions. Bezoekers kunnen hier tevens overige audio, video en domotica ervaren, testen en beleven. De toegang tot het evenement is gratis en aanmelding vooraf is niet nodig.

Meer informatie over deze driedaagse show is te vinden op https://www.van-deynen.nl/monitor-audio-show/.