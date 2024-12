Streamingtips #50 – Carry-on, Joker: Folie a Deux en Red One

Red One (Amazon Prime Video)

Zin in een kerstfilm die wat minder traditioneel is? Red One mixt actie met absurdisme en een heleboel kerstsfeer. En dat ook nog in combinatie met een dijk van een cast, bestaande uit Dwayne Johnson, Chris Evans en Lucy Liu. Het is een grappige film om thuis aan te zetten, zeker als je je bewust bent van de humoristische inslag en de hevige kerstsferen: dan is het best een originele film met toffe effecten.