Toen bekend werd dat de streamingdiensten HBO Max en Discovery Plus werden samengevoegd werd er gezegd dat Discovery Plus voor de huidige abonnees gewoon zou blijven bestaan. Voor de fans van de realityseries (Entertainment-abonnement) bleek dat in eerste instantie ook het geval te zijn, maar de sportliefhebbers met een Entertainment- & Sport-abonnement wisten al wel beter. Binnen een maand werden de grote sporttoernooien al overgezet naar HBO Max. Die belofte werd door WarnerBros.Discovery dus direct gebroken en nu blijkt ook het doek te vallen voor de mensen die alleen de entertainment- en reality-series kijken. Per 5 december stopt de streamingdienst volledig, zo staat er nu te lezen op de website van Discovery Plus.

Flink de portemonnee trekken

De streamingdienst laat weten dat een deel van het aanbod te zien is op HBO Max. Je accountgegevens verhuizen ook naar HBO Max, waar je drie verschillende abonnementen kunt afsluiten. Helaas lijkt een deel van het aanbod voor de liefhebber dus verloren te gaan, want niet alle content wordt overgezet. Je bent hoe dan ook meer geld kwijt. Discovery Plus had twee abonnementen voor respectievelijk 3,99 euro per maand en 5,99 euro per maand (inclusief sport). HBO Max heeft een basisabonnement met reclame voor 5,99 euro per maand. Wil je geen reclame net als bij Discovery Plus? Dan ben je al 9,99 euro per maand kwijt (of 13,99 euro voor 4K). Sport is daarnaast nog niet eens inbegrepen, daarvoor moet je een sport add-on afsluiten voor nog eens vijf euro bovenop het abonnement. Wil je als sportliefhebber van Discovery Plus dus over naar HBO Max? Dan ga je van 5,99 euro per maand naar minimaal 14,99 euro per maand (standaardabonnement van 9,99 euro plus de sport add-on van 5 euro) als je tenminste geen reclame wilt zien. Een los sportabonnement is bij HBO Max helaas niet mogelijk.