Leica lanceert Cine Play 1 home cinema-projector

De Leica Cine Play 1 is voorzien van drievoudige RGB-lasertechnologie met een levensduur van meer dan 25.000 uur. Met een helderheid van maximaal 3000 ANSI-lumen kan hij films met hoge helderheid en contrast weergeven, zelfs in goed verlichte omgevingen. De Leica Summicron zoomlens zorgt voor de 4K-resolutie over het gehele zoombereik. En dit met projectieformaten van 65 tot 300 inch. De premium wordt ondersteund door Leica’s eigen beeldverwerkingstechnologie (Leica Image Optimization – LIO), die gebruik maakt van speciale algoritmen om natuurlijke kleuren, fijne kleurgradaties en een hoge contrastverhouding te garanderen. De 2 x 15-watt luidsprekers zorgen voor het geluid. De geïntegreerde DTS Virtual audioprocessing technologie vormt daarnaast de basis voor een 3D surround-geluidssysteem.

Dankzij Apple Airplay, Bluetooth, Wi-Fi en meerdere aansluitingen (waaronder HDMI, USB en LAN) kunnen gebruikers content streamen vanaf smartphones, laptops, tablets of externe schijven. Het VIDAA besturingssysteem biedt toegang tot alle favoriete streamingapps. Smart home-integratie en spraakbediening zijn ook aanwezig. Dankzij het lage gewicht is de compacte projector gemakkelijk te verplaatsen van de ene naar de andere plek en kan hij vrijwel overal worden opgesteld zonder permanente installatie. De geïntegreerde automatische uitlijningsfunctie zorgt eenvoudig voor een perfecte beeldweergave en scherpstelling, zonder handmatige fijnafstelling.

De optionele Leica Cine play 1 Floor Stand zorgt voor meer gemak. Dankzij het geïntegreerde, veilige pincontactsysteem heeft de projector geen zichtbare stroomkabels nodig. De stroom wordt discreet via de basisplaat van de vloerstandaard geleverd. Een bijkomend voordeel van de vloerstandaard is de flexibiliteit om de Leica Cine Play 1 in iedere ruimte op de ideale kijkhoek te plaatsen.

Beschikbaarheid en prijs

De Leica Cine Play 1 is vanaf nu verkrijgbaar voor een adviesverkoopprijs inclusief btw. van € 3500. De optionele Leica Floor Stand kost € 395.