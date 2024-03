Tidal heeft op dit moment nog twee verschillende abonnementen. Zo is daar het HiFi-abonnement voor 10,99 euro per maand met 16-bit audio en een sample rate van 44.1 kHz met keuze uit meer dan 100 miljoen nummers in FLAC. Is je dat nog niet genoeg? Dan kun je ook kiezen uit HiFi Plus voor 19,99 euro per maand. Dan heb je de beschikking over 24-bit audio, 192 kHz inclusief HiRes Flac, Dolby Atmos en meer. Beide abonnementen gaan echter verdwijnen, want de muziekstreamingdienst gooit het roer om en komt met Tidal Individual.

Tidal Individual

Vanaf 10 april is er nog maar één abonnement. Het Tidal Individual-abonnement kost straks 10,99 euro, maar geeft wel toegang tot de geluidskwaliteit van het nu nog veel duurdere Hifi Plus-abonnement. Dat betekent dus tot 24-bit, 192 kHz, HiRes FLAC en Dolby Atmos, maar dan voor de goedkopere prijs. Heb je nu nog het duurdere abonnement? Vanaf 10 april zal je automatisch omgezet worden naar het goedkopere abonnement. Let wel dat de DJ-integratie niet standaard beschikbaar is in de nieuwe abonnementsvorm, dat zul je optioneel moeten bijkopen voor 9 euro per maand. Tidal Family, het abonnement voor de hele familie, blijft beschikbaar voor 16,99 euro per maand.

De muziekstreamingdienst heeft het lastig met giganten als Spotify en Apple Music. Beide streamingdiensten zijn veel populairder dan Tidal. De muziekstreamingdienst hoopt het tij nu te kunnen keren door meer abonnees te trekken met een hogere geluidskwaliteit voor een lagere prijs.

