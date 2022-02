2022 LG oled tv’s krijgen betere Dolby Vision-ervaring

De nieuwe versie van Dolby Vision is gebaseerd op een techniek van Dolby genaamd Dolby Vision Precision Detail. Hiermee wordt volgens het bedrijf meer contrast en meer detail uit Dolby Vision-content gehaald. Echter, om de techniek te laten werken is een zeer krachtige processor nodig.

LG rust zijn nieuwste oled- en QNED-modellen uit met de Alpha 9 Gen 5 chipset en die chip is blijkbaar krachtig genoeg om de techniek van Dolby aan te sturen. De update moet alle bestaande en toekomstige Dolby Vision-content meer contrast en detail geven, iets wat tijdens een demonstrate waar het Britse InsideCI bij was bevestigd werd.

In de 2022 oled tv line-up van LG beschikken de C2- en G2-serie over de Alpha 9 Gen 5 chipset. De A2- en B2-series komen met een oudere set en krijgen de upgrade dus niet. De G2-serie is daarnaast voorzien van een verbeterd EVO-paneel met Brightness Booster waarmee de helderheid naar een nog hoger niveau getild wordt. De C2-serie komt ook met een EVO-paneel maar zonder de Brightness Booster.

