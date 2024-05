Leica introduceert nieuwe D-Lux 8 camera

De nieuwe Leica D-Lux 8 brengt de gebruiker de typische Leica-ervaring in een compacte en toegankelijke vorm. De algehele gebruikerservaring en het iconische ontwerp zijn een bewijs van de uitmuntendheid van het legendarische merk Leica dat wereldwijd wordt erkend als marktleider in het premium segment camera’s. Voor een beter gebruiksgemak zijn de bedieningselementen vereenvoudigd en ergonomisch verplaatst, terwijl de gebruikersinterface, geïnspireerd op de uitermate populaire full-frame Leica Q camera’s, nog gebruiksvriendelijker is geworden.

Kenmerken Leica D-Lux 8

De Leica D-Lux 8 is uitgerust met een 4/3″ CMOS-sensor met 21 megapixels (effectief 17 MP), een lichtsterke Leica DC Vario-Summilux 10.9-34 f/1.7-2.8 ASPH. zoomobjectief (gelijk aan een 24-75mm bij full-frame formaat), een intuïtief ontwerp en niet te vergeten een naadloze connectiviteit met de Leica FOTOS-app via Wi-Fi. Het is tevens de eerste Leica D-Lux met de mogelijkheid om te fotograferen in het veelzijdige Adobe DNG-formaat. De meegeleverde compacte flitser vergroot de veelzijdigheid van de Leica D-Lux 8 nog verder.

Naast de camera wordt ook een nieuwe reeks aan relevante accessoires geïntroduceerd. Deze omvat een handgreep, draagriemen, polsriemen en leren beschermers die verkrijgbaar zullen zijn in meerdere kleuren. Extra accessoires zoals een automatische lensdop, zachte ontgrendelknoppen en een selectie tassen, waaronder o.a. een heuptas en slingtas, bieden de gebruiker extra mogelijkheden.

Prijs en beschikbaarheid

De Leica D-Lux 8 zal vanaf 2 juli 2024 in Nederland verkrijgbaar zijn bij de Leica Store Amsterdam, Leica Store Lisse en via geautoriseerde Leica camera dealers. De adviesverkoopprijs bedraagt € 1.590,00.