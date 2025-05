Review: KPN TV+ Soundbox – compact soundbaralternatief?

Hoe klinkt het geluid?

Aangezien het grootste verschil tussen de KPN TV+-box en Soundbox die speaker is, speelt de geluidservaring de grootste rol in de beleving van media op dit product. We moeten erkennen dat het geluid iets beter klinkt dan de paar jaar oude Philips-tv, maar daar is ook alles mee gezegd. Onze ervaring is dat de audio nog best blikkig en beperkt klinkt. En het maakt voor het gevoel ook weinig uit welke audiostand je activeert. Music doet weinig goeds voor je muziek, aangezien de bas naar achteren verdwijnt en de dynamiek helemaal verdwenen is. Dit klinkt onprettig.

Ondanks het feit dat je de KPN TV+ Soundbox ook als losse (slimme) speaker kunt gebruiken, raden we dat niet aan. Drukke actiefilms vinden we daarnaast eveneens ongeschikt. Daar is het systeem gewoonweg te beperkt en te compact voor. Dat heeft alles te maken met het formaat en ontwerp. We zijn van mening dat KPN beter een iets groter model had kunnen uitbrengen, en wellicht dan ook nog langwerpig. Zo heb je iets meer het idee van een soundbar en krijgt audio meer ruimte om de kamer op een prettige manier te vullen. Dit is het namelijk net niet.

Ben je iemand die veel naar het nieuws of praatprogramma’s kijkt, dan kan dit wel een aanvulling zijn. Want de Soundbox versterkt het geluid op een degelijke manier, waardoor je alles goed kunt verstaan en volgen. Stemmen zijn echter ontdaan van warmte en diepte, waardoor er misschien toch her en der wat nuance verloren gaat. Nogmaals: ten opzichte van standaard tv-geluid is dit een kleine verbetering, maar de Soundbox komt niet in de buurt van een (compacte) soundbar. Voor gebruik in de woonkamer kunnen we het apparaat dan ook niet aanbevelen.

Van Dolby Atmos hoef je daarnaast ook niet veel te verwachten. Daar heb je toch echt een breder of groter apparaat voor nodig. Je hoort het geluid wel verspringen, maar het klinkt heel afgemeten en scherp. Wat de ervaring verder in de weg staat is het feit dat de Soundbox altijd terugschakelt naar de Voice-geluidsoptie. Je moet dan handmatig, via het hoofdmenu, de instellingen aanpassen naar iets als Movie om wat meer diepgang te horen (als je dat al hoort). Aangezien je dit elke keer moet doen, levert dat best een vervelende taak op.