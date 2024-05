Sonos Roam 2 biedt hetzelfde geluid, maar komt met verbeteringen

Naast de nieuwe koptelefoon van Sonos, de Sonos Ace, komt de audiofabrikant ook met de Sonos Roam 2. De Sonos Roam werd in 2021 gelanceerd. Deze draagbare speaker werkt zowel via bluetooth als thuis via wifi. Je kan het dus zowel onderdeel maken van je multiroom-opstelling van Sonos, als meenemen op vakantie om via bluetooth te luisteren. Nu komt daar dus een opvolger aan met deze tweede generatie. Wat is er precies nieuw?

Qua uiterlijk lijkt de speaker veel op de eerste generatie. Het is hetzelfde design, maar wel zijn de knoppen aangepakt. Zo is er nu een speciale bluetooth-knop om verbinding met je smartphone te kunnen maken. Dat biedt ook gelijk de tweede nieuwe mogelijkheid van deze draagbare speaker, want deze tweede generatie hoef je niet eerst via wifi te verbinden zoals de eerste generatie. Wil je dat allemaal overslaan? Dan kan dat, want je kan nu direct via bluetooth verbinden. Ook het logo op de speaker is nu in dezelfde kleur als de behuizing.

Verder is het dezelfde speaker als de eerste generatie. Qua geluid is er dan ook niets anders. Dit model ondersteunt nog steeds automatische Trueplay om het geluid te optimaliseren aan de omgeving, de batterij gaat tien uur mee en de speaker heeft een IP67-certificaat voor water- en stofbestendigheid. Deze tweede generatie biedt dan ook subtiele verbeteringen, waardoor de draagbare speaker net even iets beter bij de huidige tijd past.

Prijs en beschikbaarheid

De Sonos Roam 2 is verkrijgbaar in vijf kleuren, namelijk zwart, wit, rood, blauw en groen. De speaker heeft een adviesprijs van 199 euro en is per direct verkrijgbaar.