JBL lanceert PartyBox Club 120, PartyBox Stage 320 en Wireless Mic

Deze nieuwe generatie partyboxen zijn volgens JBL geschikt voor de leukste gelegenheden, met indrukwekkend geluid en meeslepende lichteffecten. Ten opzichte van de vorige generatie zijn de speakers voorzien van een verlengde speeltijd, aangedreven door een vervangbare batterij en verbeterde Bluetooth-mogelijkheden.

Met JBL Original Pro Sound levert de JBL PartyBox Club 120 krachtig geluid en een diepere bas. Daarnaast biedt deze partybox een lichtshow van sterren, licht- en stroboscoop effecten, die gesynchroniseerd zijn met de muziek. De partybox heeft maximaal 12 uur speeltijd en een dubbele partytime met een verwisselbare batterij. Daarnaast voegt de PartyBox Club 120 zich bij de line-up aan partyboxen met twee microfooningangen en één gitaaringang. Tot slot is de partybox compatibel met de JBL PartyBox-app.

De JBL PartyBox Stage 320 is voorzien twee woofers en dubbele tweeters. Het telescopische handvat en de brede, stevige wielen zorgen ervoor dat de PartyBox Stage 320 gemakkelijk kan worden vervoerd. Ook biedt de partybox een grotere lichtshow. Met tot 18 uur afspeeltijd, die kan worden verdubbeld met een te verwisselen, vervangbare batterij, en FastCharge (een oplaadboost van 10 minuten die 2 uur afspeeltijd oplevert), hoeft niemand zich nog zorgen te maken dat het feest halverwege stopt.

Beide modellen zijn voorzien van de AI Sound Boost-technologie van HARMAN, die audio in realtime analyseert met een AI-algoritme om het akoestische uitgangsniveau te optimaliseren. Dit leidt tot krachtiger en minder vervormd geluid. Beide partyboxen kunnen worden verbonden met andere BL Auracast-compatibele partyboxen en draagbare luidsprekers van Auracast.

Het essentiële accessoire, de JBL PartyBox Wireless Mic, is compatibel met alle JBL PartyBoxen. Met twee microfoons in een handig plug-and-play-pakket, biedt de JBL PartyBox Wireless Mic helder stemgeluid en verzekert het de beste prestaties met het Cardioid-patroon voor het oppikken van het hoofdgeluid. Dankzij het JBL shockmount-systeem, dat omgangs- en ademgeluiden filtert, worden ongewenste geluiden geminimaliseerd. De nieuwe microfoon is niet alleen gebruiksvriendelijk met plug-and-play-functionaliteit, maar biedt ook maximaal 20 uur afspeeltijd en een oplaadbare batterij die tijdens gebruik kan worden opgeladen.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe toevoegingen aan de PartyBox-serie zullen in april 2024 beschikbaar zijn. JBL PartyBox Stage 120 zal beschikbaar zijn voor € 399,99, JBL PartyBox Club 320 voor € 599,99 en JBL Wireless Mics voor € 129,99.