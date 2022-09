Sonos lanceert Sub Mini: subwoofer voor kleinere kamers

De Sonos Sub Mini dook al in november 2021 op. Toen per ongeluk in de eigen Sonos-app. Vervolgens zagen we in mei van dit jaar de eerste renders van de nieuwe subwoofer. Vorige maand werd duidelijk dat de nieuwe subwoofer al voor de officiële aankondiging werd uitgesteld naar 2023. Dat laatste nieuws blijkt dus helemaal niet te kloppen, want de Sonos Sub Mini is vandaag officieel gepresenteerd en zal begin oktober al verkrijgbaar zijn.

Dit is de Sonos Sub Mini

De nieuwe draadloze subwoofer heeft een compact en cilindrisch ontwerp. Sonos belooft een bass zonder gezoem met twee speciale woofers en een geavanceerde verwerking die moeten zorgen voor diepe en dynamisch lage tonen zonder gezoem of getril. De naar binnen gerichte woofers in de akoestisch afgesloten behuizing hebben een kracht-opheffend effect dat vervorming neutraliseert. Geavanceerde digitale signaalverwerking moet de basweergave maximaliseren en zorgen voor volle lage frequenties ter ondersteuning van gekoppelde speakers die zich op de midden- en hoge frequenties kunnen richten.

De nieuwe subwoofer is goed te combineren met de Sonos Beam (Gen 2) of de onlangs gelanceerde Sonos Ray. Je kunt de subwoofer zelfs koppelen aan je Sonos One. Via de Sonos-app kun je de subwoofer gemakkelijk toevoegen aan je Sonos-systeem. Finetunen kan met Trueplay.

Prijs en beschikbaarheid

De Sonos Sub Mini is vanaf 6 oktober verkrijgbaar in matzwart en -wit voor 499 euro.