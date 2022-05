Sonos werkt aan kleinere en goedkopere subwoofer Sub Mini

Website The Verge brengt het nieuws naar buiten en komt meteen met de eerste 3d render. We zien een ronde en vrij smalle koker met een platte boven- en onderkant. Sonos heeft op dit moment alleen de Sonos Sub Gen3 in het assortiment. En dat is een subwoofer met een adviesprijs van 849 euro. Een goedkoper model zou dus een hele nieuwe doelgroep kunnen aanspreken.

De Sub Mini heeft, net als de veel duurdere Sub Gen3, ook een opening in de zijkant en zou intern vergelijkbaar moeten werken, zij het dan met kleinere en minder krachtigere onderdelen. Volgens The Verge heeft de Sonos Sub Mini de codenaam S37. En dat volgt precies op de S36 van de onlangs geïntroduceerde Sonos Ray, oftewel de nieuwe en goedkope soundbar van het merk.

Sub Mini dook al per ongeluk in de Sonos-app op

Wat de nieuwe subwoofer precies gaat kosten en wanneer de releasedatum is weet op dit moment niemand. Helemaal een verrassing is het overigens niet, want Sonos plaatste enkele maanden geleden per ongeluk informatie over de nieuwe subwoofer in de eigen app. De naam Sub Mini werd toen al bekendgemaakt. Verdere details omtrent de hardware is op dit moment ook niet bekend. Zodra Sonos de nieuwe en kleinere subwoofer officieel bekendmaakt laten we het je uiteraard weten.