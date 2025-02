Review: IMOU RV3 – Robotstofzuiger mikt op hogere prijsklasse

IMOU Life-app

IMOU is een merk dat hier in ons land nog niet heel bekend is, maar het merk heeft een compleet assortiment aan smarthomeproducten en wil ook ons land langzaam gaan veroveren. De IMOU Life-app is dan ook niet alleen een app voor deze robotstofzuiger, maar voor het complete assortiment van het merk. De app is beschikbaar voor iOS en Android en ook het installeren van de robotstofzuiger is een fluitje van een cent. Iedereen kan het. Op de app zelf hebben we echter wel het nodige aan te merken en dat komt voornamelijk door de vertaling. Deze is namelijk ontzettend slecht en waarschijnlijk geautomatiseerd uitgevoerd door een slecht AI-taalmodel. Soms is er werkelijk geen touw aan vast te knopen wat ze nu precies met een bepaalde functie of optie bedoelen. Als er staat dat je vooraf de ‘vlo schoon moet maken’, dan weet je dat ze vloer bedoelen. Maar toen het water op was tijdens het schoonmaken kreeg ik een aantal zinnen te zien die mogelijke oplossingen gaven hoe dit te voorkomen. Ik heb helaas geen screenshot gemaakt, maar ik heb nog altijd geen idee wat de oplossing nu precies was. Het was onbegrijpelijk. Een ander probleem: de app stuurt met alles een notificatie naar je smartphone. Dweil wassen, dweil wassen compleet, water bijvullen, beginnen met schoonmaken etc. Je blijft notificaties krijgen (tien notificaties in 15 minuten was geen uitzondering) en voor zover ik heb gezien is dit niet uit te schakelen, behalve dan op systeemniveau voor de hele app.

Afgezien van de vertaling is de werking van de robotstofzuiger duidelijk en niet heel anders dan bij apps van andere fabrikanten. Kies de zuigkracht, kies het waterverbruik en het is verder niet veel moeilijker dan op ‘Play’ drukken om de schoonmaak te starten. De eerste keer moet de IMOU RV3 het huis nog in kaart brengen. Dat doet de robotstofzuiger niet met een speciale kaartronde, maar gewoon tijdens de eerste schoonmaak wordt het huis in kaart gebracht. In 73 minuten werd het huis hier de eerste keer schoongemaakt (82 m2 op de benedenverdieping) én het huis tegelijk in kaart gebracht. Dit moet de snelste robotstofzuiger tot nu toe zijn, want van alle modellen die we de afgelopen tijd hier getest hebben is de RV3 verreweg het snelste. De kaart die gemaakt is was ook direct perfect, inclusief indelingen van kamers waar ik niets meer aan hoefde te veranderen. Een unicum! Maar is er ook grondig schoongemaakt?