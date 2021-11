Sonos lekt (per ongeluk) bestaan van nieuw product in eigen app

Het Sonos-audiosysteem staat bij veel gebruikers hoog aangeschreven, vanwege de audiokwaliteit en het feit hoe gemakkelijk je nieuwe producten toevoegt. Het grote nadeel van het systeem is dat je er heel snel heel veel geld aan kwijt bent, maar voor menig gebruiker van dat merk is dat geen groot probleem. Er bestaan al heel veel speakers en andere producten voor het systeem en nu lijkt het erop dat er binnenkort nog een optie bijkomt.

Sonos lekt bestaan nieuw product zelf

Mogelijk komt er binnenkort een kleinere subwoofer aan van Sonos. Dat ontdekte een gebruiker op Reddit, die een subwoofer binnen de app aan het audiosysteem toevoegde. De gebruiker ontdekte de speaker toen hij op de knop voor meer informatie tapte. Daar staat informatie over het toevoegen van een tweede subwoofer, evenals de melding dat de Sub Mini nog niet ondersteund wordt. Dat is opvallend, omdat dit product officieel nog niet aangekondigd is.

Helaas bieden de screenshots in de bovenstaande post weinig informatie over de kleine subwoofer van Sonos. We weten niets over de prijs, de releasedatum en de specificaties. Ook hebben we geen idee hoe de subwoofer eruitziet, aangezien er geen afbeeldingen beschikbaar zijn. Wel staat er in de omschrijving dat de Mini Sub een cilindrisch design heeft. Dat betekent dat die dus geen rond vierkant is, waarschijnlijk, zoals nu wel het geval is met de normale Sub.