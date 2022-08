Sonos Sub Mini is al voor de officiële aankondiging uitgesteld

Tijdens een uitgelekte meeting met investeerders zou CEO Patrick Spence gezegd hebben dat Sonos ieder jaar twee nieuwe producten op de markt wil brengen, maar dat het dit jaar niet helemaal gaat lukken. We hebben de standalone soundbar Sonos Ray dit jaar al gehad en de onaangekondigde Sonos Sub Mini zou de volgende moeten zijn. Tenzij Sonos nog ineens een verrassing uit de hoge hoed tovert, lijkt het erop dat dit de Sonos Sub Mini moet zijn. De al gelanceerde Sonos Ray heeft intern de codenaam S36 en de Sonos Sub Mini de codenaam S37. Ook dook dit nieuwe product al een keer per ongeluk in de Sonos-app op. Woordvoerder van Sonos, Erin Pategas, heeft nu ook tegen website The Verge gezegd dat het bedrijf het tweede product van dit jaar uit heeft moeten stellen naar het eerste kwartaal van 2023.

Wachten op 2023

Ondanks dat de Sonos Sub Mini dus nog niet officieel is aangekondigd, lijkt de kleine en compacte subwoofer toch alweer uitgesteld te zijn. Het moet een kleinere en goedkopere subwoofer worden dan de andere subwoofers in het assortiment van het bedrijf. Op dit moment heeft Sonos de Sonos Sub Gen3 in het assortiment, maar met een adviesprijs van 849 euro is dat voor veel mensen wat teveel van het goede. Een nieuwe en goedkopere subwoofer zou perfect passen bij de betaalbare Sonos Ray, die we eerder dit jaar uitgebreid getest hebben.