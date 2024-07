Review: AudioQuest PowerQuest 303, 505 en 707 stroomfilters

Stroomfilters winnen de laatste jaren flink aan populariteit en dit is niet zonder reden. Waar deze filters in het verleden vooral als specialistische apparaten voor de meest veeleisende muziekliefhebber op zoek naar dat allerlaatste stapje in het belevingsniveau werden gezien, vindt een dergelijk stroomfilter de laatste jaren bij een bredere groep muziek- en filmliefhebbers een mooi plekje in het begin van de keten. Een van de fabrikanten die een positief aandeel hierin heeft is het Amerikaanse AudioQuest. Dit heeft bovenal te maken met de hoorbare verschillen die de filters van AudioQuest in de muziek laten horen. De sprong in geluidskwaliteit is vaak indrukwekkend.

Met zijn meest hoogwaardige Niagara-stroom-producten belooft AudioQuest niet enkel een schone stroomvoorziening, ook het geluidsbeeld en de dynamische prestaties van de audioketen verbeteren in veel gevallen substantieel. De Niagara-filters zijn niet voor ieders beurs en bieden hiermee niet iedereen een passende oplossing. Hierom heeft AudioQuest enkele jaren geleden de PowerQuest-serie geïntroduceerd die een kwalitatief goede filtering biedt en concurrerend is geprijsd. Het gat tussen de hoogst gepositioneerde PowerQuest 3 en de instapper in de Niagara-serie, de Niagara 1200, is voor velen te groot om bij een upgrade te overwegen. Om dit gat in de line-up te dichten introduceert AudioQuest de PowerQuest 303-, 505- en 707-stroomfilters.

Het nut van stroomfilters hoef ik inmiddels niet meer uitgebreid toe te lichten. Waar het op neerkomt is dat deze filters zoveel mogelijk vervuiling in de netspanning wegfilteren. Denk aan externe vervuiling dat al in het net aanwezig is, vervuiling dat binnenshuis wordt gegenereerd door de inmiddels beruchte halogeendimmers of huishoudelijke apparatuur. Ook de hifi- of homecinema-componenten kunnen zelf vervuiling toevoegen. Door het gebruik van een goed stroomfilter zul je in de eerste plaats een lagere achtergrondruis ervaren zodat er meer achtergronddetails hoorbaar zullen zijn en de indruk ontstaat dat de geluidsdiepte toeneemt. De stroomfilters van AudioQuest hebben echter meer voor je in petto.