Blackmagic Cinema Camera 6K: Veelzijdig & kwalitatief hoog

Blackmagic Design zette aanvankelijk in op de net iets kleinere super 35 mm filmsensoren, doch nu is het toch echt tijd voor 6048 x 4022 pixels volledig kleinbeeld. Doe daar nog eens de verwisselbare L-mount objectieven van Panasonic, Sigma en Leica bij en er ontstaat een veelzijdig en kwalitatief hoog genre van cinemacamera’s. De Hollywood look met digitale film ligt voor onder de € 3.000,- binnen jouw bereik.

Indrukwekkende specificaties

Wil je als camerafabrikant indruk maken bij het 6K-formaat voor video dan moet je van goede huize komen. Panasonic (GH6 en S5iiX), FUJIFILM (X-H2S), Sony en Canon gingen al voor. En die staan hun mannetje bij 6K cinema. Blackmagic pakt de handschoen op met de 6K echt fullframe cinecamera waarbij de gehele sensor via de 3:2 ‘openpoort-technologie’ wordt uitgelezen.

De fabrikant spreekt zelf van de nieuwe generatie cinecamera voor high-end digitale film/video. De keuze voor de L-mount bij de objectieven maakt het optisch gezien inderdaad top. Zeker in combinatie met een ware 6K fullframe beeldsensor. Tevens gaat men prat op natuurgetrouwe huidtinten en fraaie kleuren (generatie 5) zoals wij bij cine gewend zijn. De forse hoeveelheden opgenomen AV-data kan je kwijt op snelle CFexpress-kaarten. Een breed dynamisch bereik van 13 stops, HDR, opslag in Blackmagic 12 bit RAW en H264 met 4:2:2 ontbreken uiteraard niet. En er is een ruime keuze aan verschillende formaten en framerates. Dual native ISO voorziet in twee gevoeligheidsbereiken, voor ruim (native 400 ISO) en weinig (native 32.000 ISO) licht. Nog een redelijk beeld op 25.600 ISO.

De volledige sensorresolutie kan je tot maximaal 36 beelden per seconden registeren. Met wat croppen bij de opengate haalt deze Blackmagic Cinema Camera 120 fps HD. We noemen verder de formaten 4096 x 2160 pixels 4K DCI op 60 fps, 2112 x 1184 pixels Super 16 op 100 fps, 6048 x 2520 pixels 2,4:1 op 60 fps en 4,8K amorf met 4838 x 4022 pixels in 4,8K. Voor de Tiktokkers kan je eveneens in verticaal (9:16 en 4:5) formaat schieten.

De kleurtemperatuur valt achteraf in de DaVinci Resolve montagesuite gemakkelijk aan te passen. Hetzelfde geldt voor de tinten, de belichting en het contrast. Daarnaast ook verschillende 3D LUTs. De camera is ontworpen met postproduction in mind. Er is een ruime keuze uit L-mount objectieven voor deze cinebody. Liefst met een eigen OBS aan boord want beeldstabilisatie zit niet in het camerahuis. Tot slot zijn tijdcode en metadata beschikbaar.

Body

De Blackmagic Design 6K Cinema Camera is van het type systeemcamera zoals al meerdere modellen van dit merk voorgingen. Het camerahuis is gemaakt van polycarbonaat composiet en is zowel licht als robuust. De camera wordt aangestuurd door een eigen Blackmagic operating systeem. Er zijn een ruime 5 inch kantelbare LCD monitor en comfortabele handgreep aan boord. De bedieningsknoppen en touchscreenopties zijn logisch en makkelijk te bedienen. Een zoeker, EVF OLED 1280 x 960 met +/- 4 dioptrie correctie, dient de videofilmer separaat aan te schaffen. Je kunt deze 70 graden in hoogte verstellen. Er zijn vier verschillende eyecups voor leverbaar.

Opmerkelijk zijn wel vier ingebouwde microfoons. Geschikt voor ruimtelijk geluid. Bij de aansluitingen HDMI-A, 48V XLR, hoofdtelefoon en microfoon 3.5 mm en USB-C. Draadloos via Bluetooth tot 10 meter. Je kunt daarmee meerdere camera’s onderling synchroniseren voor multicam-shoots. De NP-F570 accu houdt het een redelijke tijd vol. Er is een optionele powergrip voor twee accu’s er in verkrijgbaar. Zoals gezegd voorziet deze cinecamera in snelle CFexpress kaarten type B. Dus geen externe drives meer nodig.

Prijzen & Info