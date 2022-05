Review: Bowers & Wilkins Panorama 3 soundbar met Dolby Atmos

Bediening en gebruik

De Music-app van Bowers & Wilkins is dé plek waar je de soundbar bedient. Een afstandsbediening wordt namelijk niet meegeleverd. En dat is ook niet echt een gemis aangezien er weinig instellingsmogelijkheden zijn, de soundbar zelf de actieve input selecteert en dankzij HDMI eARC (of de remote van de tv) zachter of harder gezet kan worden via de televisie. Bij het streamen van muziek gebruik je sowieso je smartphone of een ander (mobiel) apparaat, waarop je de muziek selecteert en tegelijkertijd het volume kunt bedienen. Naast het gebruik van streamingdiensten in de Music-app heb je de mogelijkheid content te streamen via AirPlay 2 en bluetooth. Overigens zien we dat, net als bij de nieuwe generatie Zeppelin, muziek uit het eigen netwerk alleen via AirPlay 2 of bluetooth afgespeeld kan worden. DLNA wordt niet ondersteund.

Aangezien de Music-app gebruikt wordt voor het aansturen van de Panorama 3 zou je misschien denken dat de soundbar onderdeel is van de Formation-familie. Toch is dat niet de insteek van Bowers & Wilkins en de soundbar mist een aantal opties die de Formation-luidsprekers wel hebben, zoals het eenvoudig groeperen van meerdere speakers in één zone. Die optie moet in de toekomst wel verschijnen voor de Panorama 3, maar gelukkig kun je nu via een omweg al van multiroomgeluid genieten. Dankzij AirPlay 2 kun je muziek laten afspelen op meerdere speakers in huis, zolang ze ook over AirPlay 2 beschikken.

De Music-app is voor de Panorama 3 dan ook vrij minimaal ingericht. Je kunt de verschillende streamingdiensten koppelen, de ruimte waarin de soundbar staat wijzigen, de namen van de inputs wijzigen en de treble en bass aanpassen. Ook is het mogelijk om de afstandsbediening van de televisie te leren zodat je direct het volume kunt bedienen. Zodra er iets afgespeeld wordt kun je in de mediaspeler binnen de app de muziek bedienen en het volume wijzigen. Meer mogelijkheden zijn er vooralsnog niet, maar we missen dan ook niets. De app is strak vormgegeven en werkt voor de rest soepel.