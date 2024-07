Cinemawall: bioscoopgeluid in een designmeubel aan de muur

Cinemageluid zonder dat je het ziet

Wat heel sterk lijkt aan het concept van de Cinemawall: het hangt heel knap aan de muur, terwijl het helemaal niet lijkt op een stukje techniek – maar toch al meteen zeer goed klonk. Het verschil met zelfs een dure soundbar? Immens, zelfs in de basisversie met stereogeluid.

Toen we het zagen leek het ons meteen een oplossing die wel heel veel mensen zouden smaken. Ook wel omdat de beginprijs best sympathiek is. Net geen 5.000 euro voor een compleet systeem (minus de tv), wat niet veel is als je rekening houdt met de uitgebreide constructie en de kwaliteit van de meubelbouw. En toch is er een link met die referentiebioscoop van 250.000 euro die we de vorige keer bezochten, vertelt Michael Huigen ons. Hij is de oprichter van Reference Sounds en de ontwerper van de Cinemawall.

“Het begon inderdaad met hoe wij thuisbioscopen ontwerpen. We construeren daarbij een grote wand achter het geluidsdoorlatende, akoestisch transparant projectiescherm. Het is een hele massieve constructie met daarin meteen de akoestiek verwerkt, de luidsprekers onder de juiste hoek geplaatst en correct gepositioneerd in relatie tot de zitplek”, zegt Michael. Zo zorg je dat het geluid echt uit het scherm lijkt te komen, wat je nog meer in de actie zuigt.

Die wanden bouwen bracht de Reference Sounds-man op een idee: wat als je iets gelijkaardig zou bedenken voor een woonkamer? Maar dan niet om achter een projectiescherm te verstoppen, wel om rond een tv te passen. En uitgevoerd als een meubel dat echt gezien mag worden. Zo werd de Cinemawall geboren: “Die wand is inderdaad een fantastische basis voor goed geluid, met de speakers rondom de tv gepositioneerd zonder dat iemand het doorheeft.”