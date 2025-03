Meta AI komt in de komende weken naar WhatsApp

De AI-assistent van Meta, Meta AI, komt naar Facebook, Instagram, Messenger en WhatsApp. Wat moet je hier nu precies mee? In eerste instantie gaat het om een intelligente chatfunctie, zo laat Meta weten. In de komende weken rolt de functie uit en je kunt op het nieuwe blauwe cirkeltje drukken (of @Meta AI typen in een groepschat om deze met meerdere mensen te gebruiken) om de chat te starten met de AI-assistent.

Meta laat gebruikers weten dat wanneer je de AI-assistent in WhatsApp gebruikt, dat het alleen de berichten kan lezen die je deelt met de assistent. Alles blijft voorzien van end-to-end encryptie waardoor niemand buiten jouw chat, ook WhatsApp zelf niet, de berichten kan lezen, beluisteren of delen. Beschikbare AI-functies zijn chatten met de AI-assistent, beschikbaarheid tot AI’s die gemaakt zijn in Meta AI-Studio, het genereren van AI-afbeeldingen en toegang tot de assistent via de zoekfunctie van WhatsApp. Meer informatie kun je hier lezen.

Update rolt in de komende weken uit

De update die de AI-assistent in Nederland beschikbaar maakt komt in de komende weken naar Nederland. Je kunt chatten en daarbij allerlei vragen stellen over bezienswaardigheden, ideeën voor nieuwe outfits, het bezoeken van voetbalwedstrijden, reizen en veel meer. Zie het als een geavanceerdere variant op Google Assistant, maar dan van Facebook- en WhatsApp-moederbedrijf Meta. Je kunt het nog het beste vergelijken met Gemini van Google, alhoewel in eerste instantie alleen het chatgedeelte van de AI-assistent naar ons land komt.