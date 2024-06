EK Voetbal 2024 in ‘UHD’ en HDR kijken bij deze aanbieders

De 4K UHD-resolutie is nog altijd geen gemeengoed in de wereld van digitale televisie. Aanbieders zien er de voordelen nog niet van in en de kosten liggen te hoog. Gelukkig wordt er tijdens grote evenementen wel mee geëxperimenteerd, zoals nu met het EK Voetbal 2024. Je kunt de voetbalwedstrijden in UHD-kwaliteit volgen, maar er zitten wel een paar belangrijke mits en maren aan.

De NPO heeft het speciale NPO 1 UHD-kanaal in het leven geroepen voor dit soort evenementen en diverse aanbieders bieden je de komende weken de mogelijkheid dit kanaal gratis te bekijken. Het EK Voetbal 2024 wordt hier in UHD uitgezonden. Maar het is niet het UHD dat je zou verwachten. Het gaat namelijk om de full hd-resolutie van 1.920 bij 1.080 pixels met 50 frames per seconden en HDR (high dynamic range). Het is dus vooral dat laatste wat voor de kijkers met een televisie die HDR-ondersteunt interessant is.

HDR, in dit geval in het HLG-formaat, wil simpelweg zeggen dat het contrast tussen de lichtste en donkerste delen van het scherm groter wordt. Er verschijnen meer details in lichte delen en donkere delen, en de helderheid ligt hoger. Dankzij de 50 frames per seconde zal het beeld vloeiender ogen. De resolutie is weinig indrukwekkend en dus zeker geen 2.160 bij 3.840 pixels, wat 4K Ultra HD is.

Diverse aanbieders bieden de komende weken het NPO 1 UHD-kanaal aan. Gebruikers van Caiway en Delta die toegang willen krijgen, hebben een televisie nodig die UHD ondersteunt. Ook hebben ze een van drie ontvangers van Delta of Caiway nodig: de Aria 7X, Kamai 7X of Aria 710. NPO 1 UHD is te vinden op kanaal 999.

Ook KPN biedt kijkers deze mogelijkheid. Heb je een tv-ontvanger van het type VIP5202? Dan krijg je toegang tot het speciale NPO 1 UHD kanaal op zender 690. Het enige wat je dan verder nog nodig hebt, is een televisie die HDR volgens de HLG-standaard ondersteunt. Tot slot is ook Ziggo van de partij. Gedurende het toernooi geeft de provider namelijk NPO 1 UHD door op kanaal 999.

