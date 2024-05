Passieve vs actieve luidsprekers

De meeste luidsprekers die verkocht worden zijn passief. Dat wil zeggen: je hangt ze via luidsprekerkabel aan een versterker of een AV-receiver, die op zijn beurt gekoppeld is aan een bron. Denk aan een Blu-rayspeler of draaitafel. Luidsprekers heten passief te zijn omdat ze geen elektronica bevatten die een sturend signaal opwekken. Tussen haakjes: een meerwegs-luidspreker – en dat zijn de meesten – heeft wel elektronische schakelingen aan boord. Dit crossover-filter bepaalt welke frequenties naar welke drivers gaan. Een belangrijk onderdeel, maar een passieve schakeling en even minder relevant in de context van dit artikel.

Actieve speakers bestaan ook. Bij een actieve speaker zit het versterkergedeelte in de behuizing van de luidspreker. Je moet enkel de stekker insteken en een bron aansluiten. Al hoeft zelfs dat niet meer bij de nieuwste generatie actieve luidsprekers. Ze hebben streaming ingebouwd, zodat je rechtstreeks digitale bestanden kunt afspelen over het netwerk of zelfs via WiFi. Actieve speakers komen heel vaak voor, maar misschien niet in de vorm die je denkt. Een draadloze speaker zoals van Sonos of Denon Home is een actieve speaker, net zoals de meeste luidsprekersystemen voor pc’s, soundbars en Bluetooth-speakers. Je ziet ook speciale actieve speakers opduiken in opnamestudio’s. Maar die types laten we even links liggen, want dat zijn toch andere toepassingen dan waar we het hier over gaan hebben. We concentreren ons even op toepassingen voor tv-geluid en muziek.

Als je bovenstaande leest, denk je wellicht dat actieve luidsprekers vooral interessant zijn voor mensen die zo minimalistisch mogelijk willen werken. Een actieve speaker is meestal even groot als een passieve, terwijl je geen bijkomende elektronica nodig hebt. Er staan dus geen opvallende audioapparaten in je kamer veel plek in te nemen. En je hebt veel minder kabels die door de kamer gelegd moeten worden, al moet je wel actieve speakers van stroom voorzien. Maar is een opgeruimde kamer de enige reden waarom je voor een actieve speaker zou gaan?