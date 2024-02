Nieuwe uitgave: Music Emotion februari 2024

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

Canton Reference 7 – Geen verkeerde naam

Bijna tien jaar na het vorige huzarenstukje presenteert Canton een volledige line-up aan nieuwe vlaggenschepen. Gewapend met een spectaculair design en veel innovatie wil de Duitse fabrikant met deze nieuwe Reference-familie een voorsprong nemen op de concurrentie. Of dat gelukt is? Dat onderzoeken we met de test van de Reference 7, de slankste vloerstaander in de nieuwe Reference-familie.

TESTED

Marantz MODEL 50 en CD 50n – Een ongehoord lekker stel

Een volledig analoge versterker op de markt brengen is niet meer vanzelfsprekend. Tenzij je een partner voorziet die een premium cd-speler, muziekstreamer en dac aan boord heeft. Dat is precies wat Marantz gedaan heeft met de MODEL 50 en CD 50n. Samen vormen ze een ongehoord lekker stel, apart zijn ze ook perfect om van te genieten.

Auris Audio Jazz – Indrukwekkende nieuwkomer op de analoge audiomarkt

Tijdens het Dutch Audio Event, dat plaatsvond in oktober 2023, zag ik bij importeur Music2 een aantal platenspelers staan die ik niet kende. Het bleek om modellen van de relatief jonge Servische fabrikant Auris Audio te gaan. Alleen al het feit dat Marco de Wilde, die zich de laatste jaren tot een echte analoog-expert heeft ontwikkeld, dit merk aan zijn assortiment had toegevoegd, was voldoende om mijn aandacht te trekken. Zijn enthousiaste uitleg over deze aantrekkelijk geprijsde spelers overtuigde me daarna vrij snel om een recensie-exemplaar van de twee middelste modellen in de ëgenre-serieí aan te vragen. In deze review leest u over de Jazz, de luxe subtopper in deze serie.

PSB Alpha iQ – Deze luidspreker tovert een glimlach op het gezicht

De naam Lenbrook International zal u als lezer misschien niet direct een belletje doen rinkelen. Deze Canadese firma is de moedermaatschappij van de overbekende merken NAD, Bluesound en de BluOS-software. Een in Nederland minder bekende loot aan de stam van Lenbrook International is het eveneens uit Canada afkomstige luidsprekermerk PSB.

Esoteric Grandioso T1 – The first ever, the best ever?

Het leuke van het schrijven van een review is, dat je nog wel eens ergens komt en dan kennis maakt met inspirerende en muziekminnende mensen. Het overkwam mij bij mijn bezoek aan het familiebedrijf Overgaauw Hifi en de ontmoeting met het echtpaar Silvia en Johan. Overgaauw Hifi is gevestigd in drie panden aan de Breestraat 148, midden in het historische hart van Leiden. Een van de voorgevels is in prachtige Jugendstil uitgevoerd. De winkel is groot, en vol met klanten en belangstellenden. Dat is niet voor niets. Er is een prachtig aanbod van goede merken in beeld en geluid en voor de serieuze liefhebbers een grote en rustige high-end luisterruimte. Een van de topmerken die er te beluisteren valt is het Japanse Esoteric, zelfs inclusief de Grandioso-topmodellen. Importeur Terrason Audio maakte het mogelijk dat er gedurende enkele weken een van de meest bijzondere high-end draaitafels in de wereld stond opgesteld: de Esoteric Grandioso T1. En ik ging ernaar luisteren.

Montaudio Bowen AC-1 en AH-1 – Puur, natuurlijk, eenvoudig en elegant

Je zou denken dat er een toeristische brochure in dit magazine geslopen is. Niets is minder waar. Montaudio is de naam van de Nieuw-Zeelandse fabrikant van interlinks tot luidsprekerkabels, dempingsvoetjes, hifi-meubilair en ground referenced units. Naar eigen zeggen geÔnspireerd door de ongerepte en ruige natuur van het land. Ik mag in premiËre met de Montaudio Bowen AC-1- en Bowen AH-1-interlinks aan de slag gaan.

Modus Audio DAC01 – De wereld wordt analoger

De audiowereld kent producenten van ‘mass market audio’. Geld verdienen is daar de prioriteit en dat resulteert vaak in producten met een beperkte levensduur en gemiddelde prestaties. Andere producenten zijn zeer innovatief en proberen bovenal nieuwe wegen te vinden om de geluidskwaliteit te verbeteren. Het zijn vaak kleinere bedrijven, maar ook grote concerns kunnen innovatief bezig zijn en soms met zeer goed producten komen. Modus is geen multinational en de focus ligt bovenal bij innovatie en kwaliteit. Na een haast ondraaglijk tijdsbestek van lang wachten staat de Modus-dac in de luisterruimte. Dat biedt jeukverlichting en is een bijkomend ingrediÎnt voor plezierige feestdagen aan het einde van 2023.

Bowers & Wilkins Px7 S2e – Veel waar voor je geld

Bowers & Wilkins introduceerde afgelopen september de Px7 S2e, een verbeterde uitgave van zijn draadloze hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking. In deze review testen we dit nieuwste model.

Panasonic TX-55MXW954 – Goed voor sport & games

Het is een publiek geheim dat Panasonic zijn OLED-modellen hoger waardeert dan de LCD-modellen. Deze TX-55MXW954 (NL) of TX-55MX950 voert de top van de LCD line-up aan en is uitgerust met een miniled-achtergrondverlichting en quantum dots. Dat doet ons toch afvragen, hoe dicht komt hij bij de prestaties van de OLED’s?

INTERVIEW

Rodrigo y Gabriela

Naar aanleiding van het eerder dit jaar verschenen album ‘In Between Thoughts…A New World’, ontmoette ondergetekende het beroemde akoestische gitaarduo Rodrigo y Gabriela. Hun muziek is een mix van onder andere rock, heavy metal en flamenco. Daar was in Mexico weinig belangstelling voor. Rodrigo Sánchez en Gabriela Quintero weken uit naar Dublin en werden ontdekt door Damien Rice. Daar begon hun zegetocht over de wereld en dat leidde onder andere tot een samenwerking met Hans Zimmerman (Pirates of the Caribbean) en een optreden in 2010 voor Barack Obama. Graag stel ik u voor aan deze twee enorm sympathieke musici.

PRODUCTNEWS

KEF’S LSX II LT

BACKGROUND

BluOS en HEOS – Grote updates

Bij streaming- en multiroomplatforms is de app-bediening even belangrijk als de achterliggende technologie. Zowel BluOS (gebruikt door NAD, DALI en andere) als HEOS (Denon, Marantz & Co) werden recent grondig aangepakt om net die app te moderniseren en beter te maken. De klemtonen zijn bij beide updates hetzelfde: beter zoeken en een persoonlijk Home-scherm.

REVIEWS: Muziektips Theo Wubbolts en Ruud Jonker

ADVERTORIAL

Crystal Cable – 20 jaar luisterplezier

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.