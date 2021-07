Strak en modern

Over het design van een subwoofer valt meestal niet zoveel te vertellen. “Een grote doos met niets opmerkelijks”, daarmee beschrijf je 95 procent van alle toestellen. En je verklaart daarmee ook meteen waarom de meeste mensen niet staan te springen om een subwoofer te kopen die het interieur nog verder komt ontsieren. Maar ‘grote doos’ is geen label die bij de KC62 past, want KEF heeft zijn ontwerpers vrij spel gegeven om iets te creëren dat wel in een modale woonkamer welkom zou zijn. Dat is vrij goed gelukt, vooral met de witte uitvoering. De KC62 is behoorlijk compact en pronkt met een afgerond design dat het visueel nog zachter maakt. Het is bovendien uit metaal opgetrokken, wat hem toch een stukje chiquer maakt dan doorsnee MDF-dozen.

Uiteraard kan het kleine formaat enkel omdat KEF technisch enkele heel knappe dingen uitspookt. Daar komen we nog aan toe, maar om alvast een tipje van de sluiter te lichten: dit is een ontwerp met twee woofers die rug tegen rug liggen. Dat heeft voor- en nadelen waar we het zo dadelijk over hebben. Als het over design gaat, zorgt het vooral dat de KC62 aan de twee zijkanten uitpakt met een grote cirkel. Dat is uiteraard telkens een woofer, maar dat valt niet meteen op omdat er een baffle rondpast met een soort waveguide. Die baffle heeft dezelfde kleur als de aluminium behuizing, wat de indruk nog meer versterkt dat de KC62 uit één geheel is opgetrokken. Er zit echt veel techniek in, wat ook verklaart waarom deze subwoofer wel klein is maar ook loodzwaar. 14 kg, dat is toch iets.