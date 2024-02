KEF onthult nieuwe KC92 en KUBE subwoofers

Zowel de KC92 als de Kube zijn uitgerust met KEF’s eigen Digital Signal Processing (DSP) algoritme, de Music Integrity Engine (MIE). Op maat gemaakt voor elk model, zorgt de MIE ervoor dat elk component binnen de individuele subwoofer in perfecte harmonie werkt. De iBX Intelligent Bass Extension, aangedreven door MIE, creëert een uitgebreide diepte die het volledige potentieel van de custom driver ontsluit. Door het ingangssignaal te analyseren, stelt iBX de subwoofer in staat om harder te spelen en dynamisch te blijven op elk luisterniveau.

KC92 Force-cancelling subwoofer

De KC92 subwoofer blinkt uit als het aankomt op het genereren van lage tonen. De KC92 bereikt een krachtige, snelle articulatie via een dubbele driver in een force-cancelling configuratie. Het ontwerp van de KC92, met de P-Flex Surround die is geïnspireerd op de Japanse origamikunst, weerstaat geluidsdruk zonder aan gevoeligheid in te boeten. De geplooide constructie lijkt op origamivouwen en trotseert de interne luchtdruk, waardoor de driver precies kan bewegen in reactie op het geluidssignaal. Dit resulteert in een diepere basuitbreiding en een preciezere, gedetailleerde basweergave. Ongeacht het volume zorgt het ontwerp voor lineariteit en een lage vervorming. Met soepelheid en omvang bereikt de KC92 diepten van 11Hz dankzij geoptimaliseerde excursiekarakteristieken.

De KC92 bevat twee 9-inch drivers. Een ondiepe, holle aluminium huid zit boven een papieren conus in de hybride structuur van de drivers, die ook een geventileerde spreekspoel en een vergroot motorsysteem bevat. De twee drivers van de KC92 zijn rug-aan-rug geplaatst, waardoor reactiekrachten worden geëlimineerd, wat de trillingen in de kast vermindert en de precisie en detaillering maximaliseert.

De KC92 heeft een vermogen dat bijna elke huiselijke ruimte vult, met 1000W klasse D versterking van audiofiele kwaliteit (een specifieke 500W versterker voor elke driver). Met groot vermogen komt controle, met het verbeteren van timing komt nauwkeurigheid en dynamische respons. Waardoor een meer gedetailleerd geluid ontstaat en de mogelijkheid om plotselinge uitbarstingen van kracht te leveren precies wanneer dat nodig is.

De subwoofer biedt een breed spectrum aan aansluitmogelijkheden. Met zowel lijn- als speakerniveau ingangen kan hij op elke versterker worden aangesloten. Door gebruik te maken van KEF SmartConnect, optimaliseert hij automatisch de versterking op basis van het gebruik van een mono- of stereo- ingang. De lijnuitgang met hoogdoorlaatfilter (HPF) zorgt voor een fijnafgestelde integratie. Dankzij de vijf plaatsingsopties past de KC92 in elke omgeving. De subwoofer is verkrijgbaar in White Gloss en Black Gloss, past hij prachtig bij elk interieur.

Kube subwoofers

De Kube is verkrijgbaar in vier driverformaten – 15″, 12″, 10″ en 8″ – van de kleine Kube 8 MIE tot de reusachtige Kube 15 MIE, waardoor er opties zijn voor elke kamergrootte en alle systeemvereisten. Meerdere aansluitmogelijkheden en EQ-instellingen voor de ruimte maken installatie en instelling een fluitje van een cent.

Kube heeft een long throw driver die van voren afvuurt, waardoor de output bij lagere frequenties toeneemt. Deze methode produceert een indruk van directe kracht in de ruimte, wat resulteert in een voelbare, gecomprimeerde en krachtige baservaring. De RMS klasse D versterker in de Kube is ontworpen voor de driver en het beschikbare akoestische volume, werkt efficiënt en levert ruim voldoende vermogen voor de subwoofer.

Het gesloten kastontwerp van de Kube vergemakkelijkt de plaatsing. Kube heeft een plaatsingsafhankelijk EQ-component die kan worden aangepast om de prestaties in de ruimte te maximaliseren dankzij de Music Integrity Engine. De Kube past moeiteloos in elke omgeving dankzij de drie plaatsingsopties. De subwoofer past zich aan een breed scala aan audiosystemen aan dankzij de uitgebreide aansluitmogelijkheden. Dankzij de lijn- en speakerniveau ingangen kan hij op elke versterker worden aangesloten. KEF SmartConnect optimaliseert de versterking voor de beste prestaties door automatisch te detecteren of een mono- of stereo-ingang wordt gebruikt. Bovendien kan de Kube draadloos geïntegreerd worden met behulp van de optionele KW1 draadloze subwoofer adapter.

Vanaf 20 februari zullen de KEF KC92 Force-cancelling Subwoofer en Kube Subwoofers als exclusieve early-access bestelbaar zijn voor myKEF leden voor de officiële lancering op 27 februari. De adviesprijzen zijn als volgt;