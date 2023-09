Review: KEF R3 Meta – Metamirakel

Forse boekenplankspeaker

De R3 Meta die we hier bekijken is het kleinste model in de R Meta-familie. Of liever, bijna-kleinste, daar de R8 Meta nog compacter is. Maar dat is een Dolby-speaker die je boven op de R3 Meta of een van de drie vloerstaanders (R5 Meta, R7 Meta en R11 Meta) kunt parkeren als je een Dolby Atmos-opstelling bouwt. De R2 Meta is dan weer een centerspeaker, ook weer bedoeld voor een surroundopstelling.

Het woord ‘klein’ schept echter verkeerde verwachtingen. De R3 Meta, die even groot is als zijn R3-voorganger, is zeker geen piepkleine boekenplankspeaker. Het is een standmount, een rechthoekige speaker met wat meer volume die het best op een stand wordt geplaatst. Je zou hem ook wel op een AV-meubel kunnen neerzetten.

Nu zijn er ook wel voordelen aan dat groter formaat van de R3 Meta. Het is geen toeval dat steeds meer fabrikanten een wat grotere boekenplankspeaker of staandermodel in hun aanbod opnemen. Net door die volumewinst is het mogelijk een weergever te ontwerpen die lagere bassen kan produceren dan een kleiner model. Er is wat meer ruimte nodig om de R3 Meta te plaatsen, in ruil krijg je wel volwassen prestaties. Dat was bij de oude R3 eveneens het geval.