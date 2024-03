Het videofilmen van coverbandjes: Band on de run

Er gebeurt veel op en rond het podium waar de coverband optreedt. De rondspringende zangers, de gedreven spelende musici en het publiek dat uit zijn dak gaat. Een wervelende mix van beeld en geluid waar je ook met een eenvoudigere systeemcamera of camcorder al een heel aardige bandclip kunt maken.

Het loont daarom zeker om een dergelijke ‘band on de run’ te bezoeken of hun omzwervingen door feestland te volgen. Moeilijk is het niet. Wel een aantal tips om in het achterhoofd te houden.

Geen topcamera nodig

Al gauw zal je horen dat het opnemen van bands professionele apparatuur voor video en audio vereist. Hoogwaardige lichtsterke camcorders of systeemcamera’s, speciale objectieven en microfoons. En liefst nog een aparte audiorecorder op het mengpaneel van de band.

Dat mag dan wel gelden voor de grotere muziekevenementen doch is voor de kleinschaliger beslist niet noodzakelijk. Een eenvoudige middenklasse camera is doorgaans al voldoende. Mits deze uiteraard een goede video- en geluidskwaliteit aan boord heeft. Een externe (opzet)microfoon kan het geluid aanmerkelijk verbeteren. En een statief maakt de opname stabiel en fraai pannen mogelijk.

Het kan met slechts één camera

Bij de inzet van meerdere opnamecamera’s kan je aparte overzichten, close-ups en publiekshots los van elkaar schieten. Daarmee valt een optimaal professioneel resultaat te bereiken. Dat vereist echter de nodige planning, aansturing en twee cameramensen extra. Plus het achteraf synchroniseren bij de montage.

Het kan echter ook allemaal met slechts één enkele systeemcamera of camcorder. Mits je een aantal zaken goed in de gaten houdt:

Ga zo dichtbij als beeldvullend mogelijk is bij het podium staan. Dat voorkomt dat er bezoekers voor de lens springen en niet de gehele band in beeld komt. Neem in de hoogst mogelijke opnamekwaliteit op. Dan kan je straks bij de montage digitaal inzoomen en bijsnijden. Net of er toch met verschillende camera’s gefilmd werd. Zorg voor losse publieksshots. Die zijn tijdens de montage in/toe te voegen op plekken waar het originele beeld net wat minder scherp, belicht en uitgesneden werd of er ongewenste objecten voor het objectief verschenen. Let er op dat de AF-techniek alles scherp in beeld houdt. Liefst met tracking van bewegende bandleden.

Het geluid

De audio is altijd een lastige bij het optreden van muziekbands. Al gauw overstuurd, niet elk instrument of zanger(es) komt even goed uit de verf. De beste oplossing is en blijft om het geluid apart op te nemen met een losse audiorecorder aangesloten op het mengpaneel van de band. Anders wordt het zelf plaatsen en mixen van microfoons. Dat laatste kan met een los mixermoduletje in de accessoireschoen. De camera zelf kan op twee tot 4 audiokanalen registreren. (Afhankelijk van het model). Zet een microfoon per kanaal.

Oversturing dreigt als het geluid te hard binnenkomt. Je kunt daar tegen het volume handmatig verlagen of de versterking in de camera terugbrengen. Een aantal microfoons voorziet in het verlagen van de gevoeligheid bij veel hard geluid. Dichtbij de speakers staan valt meestal niet aan te raden. Niettemin wist de automatische volumeregeling van onze FUJIFILM X-H2 bijna pal voor de geluidsboxen de oversturing goed binnen de perken te houden.

Met de vlogcamera

Tot onze verrassing presteerde een vlogcamera zoals de Sony ZV-1 beslist niet onaardig bij het vastleggen van een band on the run. De automatische tracking hield de heftig in het rond bewegende zangers, musici en het dansende publiek prima in de scherpe picture. Opname in 4K en het 70 mm tele-equivalent bleken voldoende voor afwisselende shots en achteraf digitaal inzoomen. Het geluid viel dankzij het dempende kattenbontje op de stereomicrofoons redelijk op niveau. En met de handgreep vielen er fraaie volgbewegingen te maken.

Kortom

Het kan met een wat eenvoudiger camera of camcorder best goed lukken om een band on the run mooi in beeld te brengen. Zelfs de audio valt best mee. Gewoon eens proberen.