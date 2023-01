JBL lanceert JBL Bar 1300: high-end soundbar met Dolby Atmos

Tijdens de IFA 2022 pakte JBL flink uit met vier nieuwe soundbars in de Bar-serie. Tijdens de CES 2023 in Las Vegas is daar een vijfde model bijgekomen, tevens hét high-end model in het assortiment van JBL. De JBL Bar 1300 moet de bioscooopervaring naar de huiskamer brengen met ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X 3D, een 10″ draadloze subwoofer en afneembare draadloze surround speakers.

Allereerst de soundbar zelf. De JBL Bar 1300 is een draadloze 15-kanaals soundbar met in totaal zes omhoog gerichte drivers. Dit model is uitgerust met MultiBeam-technologie van Harman en uiteraard Dolby Atmos en DTS:X 3D surround sound om helemaal ondergedompeld te worden in het geluid. De twee afneembare draadloze surround speakers werken op batterijen en zijn volledig draadloos. Je kunt ze dus overal neerzetten. Je kunt ze zelfs als stand-alone speakers gebruiken middels bluetooth.

Je kunt de spraakhelderheid optimaliseren via PureVoice van Harman en uiteraard kun je dit model gemakkelijk koppelen aan je favoriete muziekdiensten via wifi. De JBL One-app is beschikbaar om EQ-instellingen te wijzigen of geïntegreerde muziekplatforms te bedienen. De soundbar is verder met je favoriete stemassistent te bedienen (Alexa, Google Assistant en Siri). Ook is er ondersteuning voor AirPlay 2, Alexa MRM en Chromecast built-in.

Specificaties JBL Bar 1300