Rolling en global shutter

De belichting van de beeldsensor gaat via een sluiter (shutter). Die shutter bepaalt hoe lang de belichting duurt, de sluitertijd. En tevens hoeveel beeldjes per seconde er geschoten worden. De sluitertijd is bij fotografie een stuk gevarieerder dan bij video. In de praktijk van wel 60 seconden lang tot 1/8000ste seconde of korter. Bij de snelste tijden kan je het still beeld bevriezen. En bij de langere sluitertijden bij minder licht opnemen.

Bij video zijn de praktische sluitertijden een stuk beperkter. Doorgaans neem je die van tweemaal de beeldsnelheid. Bijvoorbeeld bij 25 beelden per seconde die van 1/50 seconde. Daarmee is de beweging in normale videobeeld goed onbewogen vastgelegd. Bij highspeed opnamen kies je voor aanmerkelijk hoger sluitertijden.