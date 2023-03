Review: Sonos Era 100 – Geslaagde update van Sonos-instapper

De Era 100 wordt tegelijkertijd met de Era 300 voorgesteld. Het is die laatste die veel aandacht oogst, onder meer omdat spatial audio kan afspelen. De Era 100 is veel klassieker en minder baanbrekend. Maar dat maakt het niet onbelangrijk. Het volgt immers de Sonos One op, die op zijn beurt de nakomeling was van de Play:1. Dat waren de goedkoopste en kleinste draadloze speakers van Sonos, de toestellen die vaak ook nieuwe mensen in het Sonos-ecosysteem lokten. Die rol zal ook de Era 100 moeten opnemen, al ligt zijn prijs wel hoger dan voorheen. De nieuwe Era 100 zal voor 279 euro in de winkel liggen, hoger dan de 219-229 euro die je betaalde voor de laatste generatie van de Sonos One. Het is evenwel niet realistisch om te verwachten dat draadloze speakers ontsnappen aan de prijsstijgingen die je overal elders merkt. Maar wie een koopje zoekt, kan wellicht nog altijd de laatste Sonos One-exemplaren oppikken aan circa 200 euro. De productie is echter ten einde gekomen, verstaan we van Sonos. De Era 100 is echt de plaatsvervanger.

Je krijgt wel wat voor de iets hogere prijs. Los van eventuele akoestische verbeteringen, brengt de Era 100 een nieuwe Trueplay, Bluetooth bovenop WiFi én een line-in-optie die vinylista’s gelukkiger moet maken. Net als voorheen zal de Era 100 wellicht ook de populaire optie zijn om een Sonos-soundbar uit te breiden met rear-kanalen. Al krijgt het wel stevige concurrentie van die duurdere Era 300. Die kan in combinatie met een Arc of nieuwe Beam ook Dolby Atmos-hoogtekanalen afspelen. Een demonstratie van zo’n Arc-opstelling met twee Beam 300’s achteraan was behoorlijk indrukwekkend. Maar: de Era 300 is wel significant duurder dan de Era 100, en je hebt er twee nodig bij een surroundopstelling.