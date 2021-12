Review: Sony HT-A9 – Intrigerend soundbar-alternatief

Compact basisstation

Het kloppende hart van het systeem is het basisstation. Vierkantig en amper 15 x 15 cm groot en 5 cm hoog is het. Echt heel bescheiden. Qua vorm doet het zelfs wat denken aan de Apple TV 4K die we ook voor deze test gaan gebruiken, maar het is dan wel circa tweemaal groter.

In theorie zou je het basisstation kunnen verstoppen in een tv-meubel of misschien zelfs achter een televisie. Kies je voor dat scenario? Dan ga je wel een IR-extender moeten aanschaffen. Via de meegeleverde remote kun je namelijk een aantal zaken snel aanpassen die via de tv-interface of een app niet of moeilijker kunnen. Het is dus wel handig als je de afstandsbediening nog kunt blijven gebruiken, bijvoorbeeld om de geluidsmodus of Immersive Audio in/uit te schakelen.

Aan de achterzijde van de HT-A9 ontdek je dat er maar één manier is om te connecteren met een televisie: HDMI. Gegeven de nadruk op Dolby Atmos is dat niet zo vreemd. Dat surroundformaat kun je enkel over HDMI transporteren, over een optische kabel ben je beperkt tot stereo (of in sommige gevallen DD 5.1). Positief is dan weer wel dat er een extra HDMI-ingang is voorzien. Een bronapparaat rechtstreeks op de HT-A9 aansluiten kan dus, handig als alle HDMI-ingangen op je tv in gebruik zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan een Apple TV 4K of een console. Ook de allernieuwste PlayStation of Xbox zijn welkom, want beiden poorten volgen de HDMI 2.1-standaard en kunnen 4K120 aan.

Die extra ingang is eveneens een pluspunt als je met een projector werkt die niet over extra ingangen beschikt (of HDMI-ARC). Geen totaal onmogelijk scenario, want de HT-A9 lijkt ons interessanter in combinatie met pakweg een short-throw projector dan een soundbar.