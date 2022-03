Review: Loewe klang bar5 mr & sub5 – Stijlvolle streaming-soundbar

Strak en Duits

Loewe is een merk dat altijd veel aandacht besteedde aan afwerking en design. Dat is bij de klang bar5 mr niet anders. De bovenkant is een luidsprekergrille uit een donkermat metaal, rondom is er gekozen voor een donkergrijs stofje met een Scandinavisch tintje. Er zijn knoppen, maar die vallen nauwelijks op. Hetzelfde geldt voor het display. Niet enkel is het verstopt achter het textiel, standaard licht het bijna nooit op. Je kunt wel instellen dat er vaker informatie wordt getoond, zoals wanneer je een film met Dolby Atmos-soundtrack start. Net als de Loewe-tv’s ademt de klang5 mr een soort minimalistisch industrieel design uit dat je associeert met de Duitse auto-industrie en meubels. Een klein pluspunt: na een reeks soundbars op bezoek te hebben gehad dat het kleinste stofje toonde, is het fijn een toestel binnen te krijgen dat daar minder last van heeft. Zoals wel meer soundbars uit de topklasse is de klang5 mr ontworpen om even breed te zijn als een 55-inch televisie. Het is 120 cm breed en 7,1 cm hoog, waardoor het voor de meeste tv’s op een voet kan geplaatst worden. De diepte van 16 cm is wel flink, maar sowieso parkeer je de Loewe best iets voor de tv. Een dieper tv-meubel is dus wel een handigheid.

Wel relevant om op te merken: Loewe is vrij uniek op vlak van stands en accessoires, waardoor je deze soundbar ook op een bijzondere manier kunt combineren met bepaalde Loewe-televisies. Er is bijvoorbeeld een stand met een enkele metalen poot waarbij de klang5 mr apart onder de tv bevestigd wordt. Je kunt het toestel trouwens ook ophangen.