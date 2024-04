Review: Exposure 3510 voor- en eindversterker

Luisteren

Naast fraai eigen werk heeft de band Simply Red zich ook gewaagd aan een aantal covers. You Make Me Feel Brand New, oorspronkelijk van The Stylistics, een soul band uit Philadelphia, is er één van. En niet onverdienstelijk, de stem van Mick Hucknall heeft veel soul en past perfect bij het nummer. De Exposure-combi zet het met verve neer. Er is een fraai diep stereobeeld en blijft ook in de breedte niet aan de speakers plakken. Wat vooral opvalt is de manier waarop de zachte klappen op de basdrum weergegeven worden. Heel natuurlijk, levensecht en krachtig. Deze kwaliteit was me bij het beluisteren van de 3510-monoblokken al eerder opgevallen, en het is knap dat deze ‘kleine’ broer dit net zo goed doet. Verder naar achter in het beeld zijn de bekkens en de tamboerijn goed hoorbaar en uitstekend van elkaar te onderscheiden. Mick staat vooraan, afgebakend in het midden, los van de instrumenten met lekker wat lucht eromheen. In de uithalen is het fijne rauwe randje op zijn stem onmiskenbaar aanwezig. De snaredrum klinkt pittig, strak en realistisch, korte tikken op het gespannen vel zijn duidelijk hoorbaar. Iets heel anders is If You Could See Me Now van Chet Baker’s album ‘The Lyrical Trumpet’. De flow van de muziek vormt geen probleem voor deze Exposure-combinatie. Het geluid van de trompet lijkt te zweven in de ruimte, maar is wel rotsvast qua plaatsing. Het aanblazen van het instrument is goed hoorbaar en de klank is heel subtiel, zoals het hoort. Dynamisch en krachtig zonder scherp te worden. De drums en geplukte bas ondersteunen de trompet en zijn goed van elkaar te onderscheiden, iets wat niet elke versterker zo goed kan. Opvallend is het gemak en het volkomen ontbreken van stress in de weergave, wat het luisteren tot een ontspannende bezigheid maakt. Michael Jackson’s Smooth Criminal vergt andere kwaliteiten van de 3510 voor- en eindversterker. Hier gaat het om kracht, controle en dynamiek. Geen probleem, zelfs niet wanneer ik het volume opschroef. De dynamieksprongen in de muziek vormen geen belemmering, de muziek knalt uit de speakers. De laagweergave blijft gecontroleerd en doortekend en kleine elektronische geluidjes worden niet overschaduwd. De stem van Michael heeft power en is heel dynamisch. Over stemmen gesproken, en dan vooral uitgesproken stemmen, die van Tony Bennett en K.D. Lang vallen in deze categorie. In Because of You van het album ‘Duets’ laten beiden zich van hun beste kant horen. De stemmen blenden prachtig en de Exposure-combinatie brengt dit met verve ten gehore. Het breekbare van de al flink op leeftijd zijnde Tony Bennett en het rauwe randje van K.D. maken het een spannende combinatie. De sfeer en flow van de muziek worden treffend gevangen. Net als bij het nummer van Chet Baker is de weergave van de trompet krachtig en met de juiste klankkleur, zonder enige scherpte. Een mooie hi-res versie van Heart of Gold laat, weergegeven met de 3510 voor- en eindversterker, naast Neil Young ook de backing vocals schitteren. James Taylor en Linda Ronstadt zijn moeiteloos herkenbaar. Natuurlijk is er in dit nummer een hoofdrol weggelegd voor de mondharmonica. Het snerpt en knettert dat het een lieve lust is. De uithalen worden met groot gemak weergegeven, maar blijven wel gecontroleerd en zonder onaangenaam randje.