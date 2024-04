Nieuwe uitgave: Music Emotion april 2024

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:



KEF LSX II LT – Elegantie voor een lagere prijs

Met de LSX II had KEF al een sterkpresterende speakerset met streaming. Nu is er de LSX II LT, een alternatief dat dezelfde audioprestaties én functies belooft voor vierhonderd euro minder. Is dit een geweldige deal of zit er een addertje onder het gras?

TESTED

Unison Research Simply 845 – ‘Un ottimo acquisto’

Met de start van het nieuwe jaar, dat al even op gang is, is het zinvol om een nieuwe focus te zoeken. Ga je oefenen in het nietsdoen of wellicht dierenrechten studeren? In ieder geval interessant om het thema single ended triode weer van stal te halen. Een lekker controversieel onderwerp voor de online-schrijvers die moeite hebben om hun interne en schreeuwende aap stil te krijgen. De nieuwe Unison Research Simply 845 staat derhalve in de luisterruimte en vormt in deze tijd van koude, regen en storm letterlijk een (hart)verwarmend en lichtgevend baken van positiviteit.

Sigma Acoustics Ouverture 20th Anniversary – Eigenzinnige Italiaanse Passie

Doorgaans volgt een test als deze alleen de weg langs de leukste en meest interessante producten. Ik kom ze tegen bij een fabrikant, show of in een winkel en ze komen in beeld doordat mijn aandacht er op de één of andere wijze door wordt getrokken. Zo ook bij deze Sigma Acoustics Ouverture 20th Anniversary luidsprekers. Een hele mond vol van weergevers die je bij autoís een crossovermodel zou noemen. In dit geval bezig ik deze term omdat ze qua maatvoering en vormgeving tussen een monitor en vloerstaand model inzitten. Voeg daarbij dat fijne, typische, authentieke gevoel wanneer vormgeving, materiaalkeuze en weergave samen ÈÈn sluitend geheel vormen en u kunt u opmaken voor een verhaal over een rasecht boutiqueproduct. Een paar luidsprekers waarbij het genieten en beleven van muziek nog echt op nummer één staat en de gehoormatige realisatie belangrijker is dan pronken met technische meetgegevens.

Primare SC15 Prisma MK2 – Veel talent voor muziek

Is het een streamer, voorversterker of DAC voor een hifi-systeem? Of een hub die draadloze WiSA-speakers aanstuurt? Het antwoord is bij de veelzijdige SC15 van Primare telkens ìJaî. Er is nu een MK2 die onder meer kamerkalibratie introduceert, waardoor dit apparaat uit Zweden veelzijdiger dan ooit wordt.

Rotel RAS-5000 Integrated Streaming Amplifier – Compact, veelzijdig en betaalbaar

De serieuze hifi-liefhebber is in het algemeen gefocust op de combinatie van losse componenten, al dan niet van hetzelfde merk. Voor- en eindversterkers, geÔntegreerde versterker, dac, streamer en noem maar op. Fabrikanten spelen daarop in. Elk component heeft zijn eigen prijs, maar ook de ruimte om daarin de betere elektronica te monteren. En kwalitatief hoogwaardige ringtrafoís zijn vaak flink van omvang en vragen ook hun ruimte. Bij elkaar zit je dan al snel met een flink en vol audiorack en uiteindelijk een forse investering. Maar de tijden veranderen. Beschikbare woonruimte wordt niet alleen schaarser, maar ook kleiner. En een nieuwe generatie hifi-liefhebbers, die opgroeit met muziek op de smartphone, simpel streamen en luisteren, zit niet meer te wachten op een wand vol apparatuur. Vroeger beoordeelden we soms wat meewarig de ëall-in-onesí. Maar ook die tijden zijn veranderd. Inmiddels hebben meerdere toonaangevende merken wel zoín apparaat in hun assortiment, en vaak van hoge kwaliteit. En nu is er de Rotel RAS-5000. Mijn voorspelling: dit wordt een verkooptopper.

Magico S3 – Venster op een natuurlijker geluidsweergave

Magico ontwerpt en bouwt luidsprekers die steeds meer een zo natuurlijk mogelijke geluidsbeleving bieden. De recente M9 en M7 zijn daar op dit moment de ultieme expressies van. Dat concept straalt af naar de andere series van deze producent. De nieuwe S3 is de tweede versie van de S3, maar in principe totaal vernieuwd. Deze is deels gebaseerd op technologie die voor de topmodellen is ontwikkeld. In deze review dan ook een kennismaking met de S3.

Pro-Ject Automat A2 – Automatische platenspeler met goede klank

Gebruiksgemak en vinyl lijken soms niet samen te gaan. Zeker bij betere platenspelers heerst dat gevoel. Met de Automat A2 wil Pro-Ject hier iets aan doen. Deze volautomatische platenspeler is heel comfortabel in het gebruik Èn bezit high-end eigenschappen.

COLUMN

Generaties

Er gaat niets boven Groningen

PRODUCTNEWS

Vivid Audio Moya M1 – Grensverleggend Ontwerp

Q Acoustics 5050 – Nieuw vlaggenschip

REVIEWS

Muziektips Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-recensies

BRANDSTORY: Krix – Vijftig jaar machtig bioscoopgeluid

Australië staat bij de meesten niet bekend als een audioland. Maar met Krix heeft ‘Down Under’ al een halve eeuw lang een bijzondere speakerbouwer, gespecialiseerd in overtuigend en authentiek cinemageluid. Ze duiken ook bij ons in steeds meer thuisbioscopen op, dankzij Quartz AV.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.