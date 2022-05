Review: Focal On Wall 301 – Elegante muurspeakers bij je tv

Strakke afwerking

Focal is een Frans merk dat graag de nadruk legt op design. Iets dat wel duidelijk is voor ons omdat we ooit de Kanta- en Sopra-luidsprekers hebben getest en demonstraties van de extreem high-end Utopia’s meemaakten. De On Wall 301’s zijn niet zo riant afgewerkt als die dure modellen, maar niettemin maken ze een goede eerste indruk. De speakers die wij ontvangen zijn uitgevoerd in een wit die Focal omschrijft als een hoogglans, maar we vinden het toch een mattere tint dan verwacht. Wat we eerlijk gezegd ook liever hebben, dat toont stof en vuil minder gauw. De On Wall 301’s zijn er bovendien in een niet-glanzend zwart.

Bij elke kleur is een passend rooster meegeleverd. De witte 301’s die we op een witte muur hangen verdwijnen daardoor op relatief subtiele wijze in het interieur. Echt onzichtbaar zijn ze ook weer niet, maar dat is nooit het geval bij muurspeakers. Wil je echt niets zien, kies je beter de piste van inbouw waar je over kunt pleisteren. Je kunt trouwens kiezen om het rooster weg te laten. Je kijkt dan op twee midrange-speakers met een bruine, natuurlijk ogend conus uit vlasvezels – een specialiteit van Focal – met in het midden een ingedrukte dometweeter uit aluminium en magnesium.

Veel muurspeakers bezitten een rechthoekige vorm. De DALI Rubicon LCR’s die we in de luisterruimte voor surroundtesting hebben hangen, bijvoorbeeld. Focal kiest voor een ander ontwerp dat beter bij een tv moet passen. De On Wall 301 is een uitgerekt trapezium, met een kleinere voorkant en een bredere rugzijde. De boven- en onderkant lopen dus schuin naar buiten. In deze vlakken ontdek je telkens een baspoort die de basweergave moet verbeteren.

Best een ongewone vorm dus, maar wel universeler dan een rechthoek. De baffle of voorkant komt ongeveer perfect overeen met de hoogte van onze 55-inch tv, de rug steekt wel een aantal centimeter hoger en lager dan de schermranden uit. Maar dat stoort niet echt. Volgens Focal kun je deze 301’s eveneens combineren met een 60-inch tv, dan klopt het visuele plaatje ook. Eigenaars van grotere tv-schermen van 65-inch en meer opteren wellicht beter voor de grotere On Wall 302. Dat is natuurlijk enkel nodig als je de muurspeakers qua verhoudingen wil laten aansluiten bij het tv-scherm. Ook goed om weten: Focal biedt stands als je deze speakers verkiest maar toch niet aan de muur wil hangen. Dat lijkt ons wel een ongewoon scenario.