Quartz AV BV en Audio Video Automation BV fuseren

Het bedrijf staat onder leiding van Arthur van Berge Henegouwen (AVA), Erwin van der Putten, Stefan Zaunbrecher (Quartz) en Bas van Oosten. Bas wordt mede-eigenaar en is een sterke aanvulling op het team, met een ruime ervaring in business development en specifieke kennis in het custom install segment. Rick Lorsheijd en Björn Alofs, ervaren custom install experts in de operatie van AVA, vervullen ook in Quartz AVA BV dezelfde functie.

AVA importeert en distribueert sinds 1992 hoogwaardige merken en oplossingen voor custom installation, systeemintegratie en home cinema, met een focus op luxe jachtbouw en residentiële installaties.

Quartz staat bekend als een toonaangevende sound-partner, die zich richt op het leveren van premium audiovisuele maatwerk oplossingen voor echte muziek- en filmliefhebbers. In de Benelux is een solide reputatie opgebouwd, met geselecteerde dealers en een portfolio van premium AV-merken.

De fusie tussen de twee bedrijven is begin juni afgerond. Hierna benaderen ze partners en dealers vanuit één entiteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin van der Putten, erwin@quartz-av.com.