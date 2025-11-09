Dossier: Zeven soundbars in het middensegment vergeleken

Voor wie niet al te veel geld wil uitgeven is er gelukkig goed nieuws. Het aanbod qua soundbars is bijzonder breed. Zelfs voor honderd euro of iets meer kun je iets aanschaffen, al mogen je verwachtingen dan niet te hooggespannen zijn. Je spreekt voor deze soorten prijzen vaak over budgetapparaten die een povere stereo-ervaring bieden. Maar vergeleken met de speakers op een instap-tv kan zo’n spotgoedkope soundbar toch een lichte upgrade vormen.

Helemaal aan het andere kant van het spectrum vind je heel grote toestellen met veel speakers. Vaak kun je deze high-end soundbars uitbreiden met extra draadloze luidsprekers die naast de sofa geplaatst worden. Hierdoor leveren ze ‘echt’ surroundgeluid dat uit verschillende richtingen op je afkomt, net zoals in de bioscoop. Een subwoofer mag dan ook niet ontbreken. Hiervoor betaal je wel 1.000 tot zelfs 3.000 euro, naargelang het merk en of je die extra toestellen los moet bijkopen.

En daartussen? Daar vind je interessante soundbars die een compromis zoeken tussen een betere geluidservaring en lagere prijs. In dit dossier kijken we naar een aantal middenklassers die aan deze algemene beschrijving beantwoorden en vergelijken we deze soundbars met elkaar. Maar eerst: wat kun je in het prijsbereik van 350 tot 800 euro verwachten?