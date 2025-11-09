Dossier: Zeven soundbars in het middensegment vergeleken

Hoe goed ook de beeldkwaliteit van tv’s tegenwoordig mag zijn, als het op geluid aankomt is het vaak pover gesteld. De ultieme oplossing is een high-end soundbar, vaak uitgerust met prijskaartjes van 1.000 euro of meer. Maar wat als je budget heel wat kleiner is?
Voor wie niet al te veel geld wil uitgeven is er gelukkig goed nieuws. Het aanbod qua soundbars is bijzonder breed. Zelfs voor honderd euro of iets meer kun je iets aanschaffen, al mogen je verwachtingen dan niet te hooggespannen zijn. Je spreekt voor deze soorten prijzen vaak over budgetapparaten die een povere stereo-ervaring bieden. Maar vergeleken met de speakers op een instap-tv kan zo’n spotgoedkope soundbar toch een lichte upgrade vormen.
Helemaal aan het andere kant van het spectrum vind je heel grote toestellen met veel speakers. Vaak kun je deze high-end soundbars uitbreiden met extra draadloze luidsprekers die naast de sofa geplaatst worden. Hierdoor leveren ze ‘echt’ surroundgeluid dat uit verschillende richtingen op je afkomt, net zoals in de bioscoop. Een subwoofer mag dan ook niet ontbreken. Hiervoor betaal je wel 1.000 tot zelfs 3.000 euro, naargelang het merk en of je die extra toestellen los moet bijkopen.
En daartussen? Daar vind je interessante soundbars die een compromis zoeken tussen een betere geluidservaring en lagere prijs. In dit dossier kijken we naar een aantal middenklassers die aan deze algemene beschrijving beantwoorden en vergelijken we deze soundbars met elkaar. Maar eerst: wat kun je in het prijsbereik van 350 tot 800 euro verwachten?
Dolby Atmos
Tegenwoordig wordt er vooral gekeken naar streamingdiensten. Live tv en schijfjes, die hebben het onderspit gedolven ten voordele van Netflix, Disney+, Amazon Video, HBO Max en anderen. Die diensten kiezen op vlak van geluid resoluut voor Dolby, meer bepaald Dolby Digital Plus (5.1) en Dolby Atmos (5.1.4). Dat laatste cijfer betekent dat er ook geluidsinformatie is voor zogenaamde hoogtekanalen, geluid dat hoog in de kamer wordt geplaatst om zo’n een 3D-gevoel te creëren. Die trend betekent dat soundbarbouwers sterk op Dolby Atmos inzetten. Ondersteuning voor DTS is heel wat zeldzamer.
In de bioscoop en bij duurdere soundbars wordt er voor elke Atmos-kanaal in een filmsoundtrack een aparte speaker gebruikt. Bij goedkopere toestellen is dat niet het geval. Op zo’n middenklasse-soundbar draait software dat die hoogtekanalen virtueel afspeelt via de speakers die er wel zijn. Dat kan verrassend goed werken, maar het blijkt niet zo makkelijk om goed te implementeren. Je merkt wel dat sommigen soundbars op dit vlak veel beter presteren dan anderen. Hierdoor ervaar je bij deze middenklassers soms grotere verschillen tussen producten dan aan de bovenkant van de markt.
Muziek streamen
In het hogere deel van de prijsvork kom je soundbars tegen die beschikken over Chromecast, AirPlay, Spotify Connect en andere streamingopties. Maar het valt op dat er steeds vaker middenklasse-soundbars opduiken met enkel Bluetooth aan boord. Is het een manier om kosten te drukken, zowel qua software-ontwikkeling als qua licentiekosten? Misschien. Maar mogelijk zien soundbarontwerpers dat er toch vooral gestreamd wordt via Bluetooth in deze prijscategorie. Vermoedelijk zullen mensen die echt een soundbar voor aandachtigere luistersessies gebruiken dan ook investeren in een duurder toestel dat op dit vlak beter presteert.
Daarnaast is het ook steeds makkelijker om via een app op je smart-tv muziek af te spelen – en dan krijg je er de coverart meteen bij. Spotify, Apple Music, YouTube… ze zijn allemaal beschikbaar op nieuwe televisies. Zoeken naar muziek via de tv is soms wat lastiger, maar graphics en informatie die op een groot scherm tonen maken het een fijne ervaring.
Connectiviteit
Heb je echt een soundbar nodig met veel ingangen? De meesten zullen genoeg hebben aan een toestel dat via HDMI-eARC aan de televisie hangt. Daarom kom je niet vaak middenklasse-soundbars tegen met extra HDMI-ingangen. Een optische aansluiting is er vaak wel, omdat je die kunt gebruiken voor (inmiddels heel) oude tv’s. Een analoge aux-ingang om pakweg een platenspeler te verbinden is zeldzaam.
Een verrassende evolutie: je hebt zelfs goedkopere apparaten die je kunt voorzien van extra draadloze speakers, zoals de Sharp of Harman Kardon die we recent getest hebben. Je moet er wellicht voor bijbetalen, maar aangezien de soundbar zelf betaalbaar is, blijft de totaalprijs van een compleet systeem behapbaar.
Apps en kamerkalibratie
Soundbars zonder WiFi-streaming hebben dikwijls geen app. Maar soms is er wel een, die dan vertrouwt op een Bluetooth-verbinding om je toegang te geven tot de instellingen. Zo’n app kan handig zijn om audio naar smaak af te stellen. Verrassend is dat steeds meer betaalbare soundbars beschikken over kamerkalibratie, een functie die aan de hand van afgespeelde testtonen de eigenschappen van de woonkamer detecteert en de weergave verbetert. Vroeger was zo’n functie echt iets voor duurdere toestellen, het is positief dat het nu naar goedkopere soundbars komt.
Afmetingen en design
High-end soundbars zijn vaak heel grote toestellen, gemaakt om te combineren met een 65-inch of groter scherm. Als je dan een kleinere tv bezit of gewoonweg geen enorm apparaat wil, dan is een middenklasser een betere keuze. Je hebt een aantal toestellen die echt pogen heel compact te zijn, andere zijn gewoonweg afgestemd op de breedte van een 55-inch tv. Overigens kun je gerust een kleine soundbar bij een groot tv-toestel plaatsen, of omgekeerd. Dit gaat puur om het visuele aspect, qua geluidsweergave maakt het niets uit.
En dan is er nog het minder tastbare aspect dat ‘design’ heet. Bij de goedkoopste apparaten moet je niet hopen op een afwerking met metaal of een hoogwaardig stofje. Maar bij de apparaten die recent getest werden viel het toch op dat ze qua afwerking best sterk scoorden. Ook op vlak van design is er duidelijke vooruitgang.
Geteste soundbars
De afgelopen periode hebben we zeven verschillende soundbars getest. Welk model is het beste? Of zoek je specifiek een soundbar voor films? En hoe is de ervaring met surround? Hieronder vind je alle geteste modellen. Klik vooral ook even door naar de volledige review om alles te weten te komen over het model van jouw voorkeur. We hebben de volgende soundbars getest:
De Enchant 900, een compacte 5.1.2-soundbar met een prijskaartje van 499 euro, volgt de Citation MultiBeam 700 op. De nieuwigheid van dit model is dat de Enchant 900 desgewenst uitgebreid kan worden met een subwoofer of een tweetal draadloze speakers, te plaatsen achter de luisterpositie. De meerprijs voor deze uitbreidingen zijn echter fors in verhouding tot de basisprijs van de soundbar: een Enchant Sub kost 399 euro en een set Enchant Speakers bedraagt 460 euro. Deze luidsprekers zijn wel volwaardige Atmos-speakers die ook afzonderlijk te gebruiken zijn voor WiFi-streaming. Harman Kardon heeft zijn MultiBeam-technologie in deze soundbar verwerkt, wat zeer doeltreffend is in het verspreiden van het geluid door de ruimte. Voor de beste prestaties van MultiBeam en om akoestische issues te verhelpen, is het wel aan te raden de kalibratie uit te voeren via de Harman Kardon One-app.
De Enchant 900 presenteert zich als een soundbar met tal van kwaliteiten, zeker wanneer de aanschafprijs in overweging wordt genomen. Voor 499 euro krijg je een uiterst elegante soundbar die fraaier oogt dan vele concurrenten. Het systeem blinkt uit in het genereren van een ruimtelijk en een gedetailleerd geluidsbeeld rondom het televisiescherm, wat een enorme sprong is ten opzichte van de standaard luidsprekers van een tv. Bovendien biedt deze Harman Kardon-soundbar degelijke streamingmogelijkheden en is de bediening niet complex.
De mogelijkheid om de soundbar uit te breiden is niet langer zo uitzonderlijk in de middenklasse. Maar Harman Kardon gaat wel verder dan de meeste, zowel qua mogelijkheden en – helaas – qua prijs. De Enchant Speakers zijn daarbij duidelijk de betere uitbreiding om eerst te nemen.
8.5
Beoordeling Harman Kardon Enchant 900
Pluspunten
Kalibratiefunctie
MultiBeam-technologie levert goede omhulling
Klein formaat, maar wel met veel drivers
Veel gerecycleerde materialen
Klinkt heel groots en gedetailleerd voor een klein toestel
Prijs/kwaliteit
Goede streamingopties
Minpunten
Geen DTS:X
Uitbreiden met speakers en sub is betrekkelijk duur
Enchant Sub stelt teleur
Vrijstaande plaatsing is cruciaal
Beoordeling Harman Kardon Enchant 900
De Enchant 900 is een soundbar die veel pluspunten bezit. Zeker als je kijkt naar de prijs, want je krijgt voor dat bedrag een heel elegante soundbar die knapper oogt dan de meeste rivalen. Het is ook zeer goed in het creëren van een groot én gedetailleerd geluidsbeeld rond de tv. De stap vanaf tv-speakers zal in de meeste gevallen als immens worden ervaren. Qua streamingopties krijg je wat en ingewikkeld is deze Harman Kardon ook niet qua bediening.
Aan dit prijspunt heb je niet vaak de optie om verder uit te breiden met een subwoofer en/of extra speakers voor achteraan. In verhouding met de soundbar zijn het wel een relatief kostelijke upgrades, al krijg je er wel mooi afgewerkte producten voor in de plaats. De Enchant Sub is qua prestaties wat teleurstellend, maar voegt wel veel bassen toe. Vooral liefhebbers van spectaculaire actie- en SF-films gaan het smaken. De Enchant Speakers bieden een duidelijkere meerwaarde en helpen om een fraaie surroundervaring te bieden.
Eerst het mindere nieuws: uitgebreide streamingmogelijkheden of naadloze smarthome-integratie moet je hier niet verwachten. In tegenstelling tot Samsungs duurdere soundbars kan de HW-Q600F niet worden aangestuurd met behulp van de SmartThings-app. Op vlak van streaming is enkel Bluetooth aanwezig, met daarnaast een weinig handige USB-optie. Je krijgt wel een extra HDMI-ingang, wel zonder ondersteuning voor 4K120. Maar dat is enkel erg voor next-genconsolegamers die ook over een compatibele tv beschikken. Voor ongeveer 175 euro kun je de SWA-9250S-kit aankopen met daarin twee draadloze speakers om de stap naar volledig surround te maken.
Het design is echt klassiek Samsung: een balk met vooraan afgesneden hoeken en een hard roosterpatroon die over heel het toestel ligt. Het is zeker geen zacht Scandi-design. De Samsung HW-Q600F scoort met z’n grootste geluid dat ver buiten de schermranden verschijnt. Het voelt meteen als een bioscoop aan, al word je niet echt omhuld. Met dank aan de twee naar boven gerichte luidsprekers, wat je minder vaak vindt op een soundbar uit deze prijsklasse. Ondanks dat de meegeleverde subwoofer ietwat eenvoudiger aandoet, integreert het prima met de soundbar. Kortom, de HW-Q600F pakt uit met goede prestaties bij films en series, en degelijke muziekweergave. Enkel het gebrek aan streamingopties (afgezien van Bluetooth) kunnen een minpunt vormen.
8.5
Beoordeling Samsung HW-Q600F
Pluspunten
HDMI-input
Driedimensionaliteit rond de tv
Prima integratie soundbar en sub
Upmixt muziek geslaagd
Goede keuze voor films en games
Minpunten
Geen streaming via WiFi
Display is moeilijk af te lezen
Geen DTS:X
Beoordeling Samsung HW-Q600F
De HW-Q600F is een soundbar die dankzij de twee naar boven gerichte speakers een gedetailleerd geluidsbeeld rond het scherm tovert. Hoewel het niet het wijdse levert van een model met meer speakers, biedt het wel een goede stemweergave en veel detail. Ondanks de goedkoper overkomende subwoofer, is het geheel wel in balans en krijg je echt een bioscoopgevoel. Hoewel we dat niet getest hebben, lijkt de meeruitgave om de HW-Q600F uit te breiden met extra speakers wel de moeite waard. Voor de prijs krijg je hier veel soundbar, enkel de afwezigheid van streamingopties (buiten Bluetooth) kan tegenzitten.
De Sharp Q-soundbar kost 549 euro, wat het een relatief dure middenklasser maakt. Maar je krijgt voor dat bedrag wel een brede soundbar met veel audiomogelijkheden. Dat groter formaat biedt de ruimte voor zeven speakers, incluis twee bovenaan. Echte 5.1.2-surround kom je minder vaak tegen op dit prijspunt. Bovendien is het Franse hifi-merk Devialet mee verantwoordelijk voor het tunen van de HT-SBW55121, wat je wel merkt aan de gebalanceerde muziekweergave. Het bezit ook twee HDMI 2.1-ingangen die dus ook het signaal van next-genconsoles in hoogste kwaliteit doorgeven.
Nog verrassender is dat je voor 229 euro twee draadloze achterspeakers kunt toevoegen (HT-SPR52021) én dat die speakers elk twee kanalen bieden. Zo eindig je met een omhullende 7.1.4-opsteling voor minder dan 790 euro. Dat is heel scherp. Sharp concurreert hiermee met veel duurdere soundbars, zoals Samsungs HW-Q990F of de Klipsch Flexus Core 300.
De Sharp HT-SBW55121 is een bijzondere soundbar die opvalt door rijke connectiviteitsopties en de door Devialet verzorgde tuning. Dat zijn sterke punten, maar nog belangrijker is dat de surroundprestaties heel goed zijn. Op het gebied van surroundgeluid presteert deze soundbar zó indrukwekkend dat hij moeiteloos kan concurreren met duurdere systemen – hoewel de prestaties evenaren van de absolute topmodellen nog net buiten bereik blijft. Gezien de prijsstelling is dit een absolute topprestatie. Hoewel de HT-SPR52021-achterspeakers niet gratis zijn, is het toevoegen ervan aan de soundbar ten zeerste aan te raden. Ze kosten niet veel en ze leveren een significante meerwaarde.
8.5
Beoordeling Sharp HT-SBW55121
Pluspunten
Veel HDMI-ingangen
1.2
Scherpe prijs
Uitbreidbaar met achterspeakers met twee kanalen
Omhullende surroundervaring
Krachtig
Minpunten
Degelijke maar ook niet premium afwerking
Met stereo niet echt sterk
Beoordeling Sharp HT-SBW55121
De Sharp HT-SBW55121 is een zeldzaamheid. En dan hebben we het niet enkel over de uitgebreide connectiviteit of de tuning door Devialet, al zijn dat zeker pluspunten. Deze soundbar is op surroundvlak zo goed dat het gerust duurdere apparaten kan beconcurreren, zonder echter de absolute toppers te kunnen evenaren. Maar voor deze prijs? Een topprestatie. Gratis zijn ze niet, maar gegeven hun relatief lage kostprijs en de meerwaarde die ze bieden is toevoegen van de HT-SPR52021-achterspeakers aan de soundbar een absolute aanrader.
De Bravia Theatre Bar 6 van 499 euro biedt een 3.1.2-configuratie, waardoor het uitgerust is om het driedimensionale geluid van Dolby Atmos weer te geven. De focus ligt hier duidelijk op, aangezien de Sony niet uitpakt met een overdaad aan extra snufjes. Zo zijn de streamingmogelijkheden beperkt. Als je muziek vanaf een smartphone wil streamen, is Bluetooth de enige beschikbare route. Deze ondersteunt zowel de standaard SBC- als AAC.
De verstaanbaarheid van spraak is bij het kijken van televisie vaak een uitdaging, met name bij toestellen die met de speakers aan de achterzijde tegen de muur hangen. De Bravia Theatre Bar 6 levert op dit vlak een aanzienlijke verbetering bij het bekijken van series met veel dialogen. Bezitters van een recente Sony Bravia-tv kunnen dit effect nog verder versterken met Voice Zoom 3, een kunstmatige intelligentie-functie die virtueel inzoomt op dialogen en deze versterkt.
Dankzij zijn bescheiden afmetingen en minimalistische vormgeving is de Sony Bravia Theatre Bar 6 een interessante keuze voor wie beperkte ruimte heeft of eenvoudigweg geen grote soundbar wenst. Klein betekent in dit geval echter geen inferieure geluidsprestaties, want deze compacte Sony is uit de doos een ware krachtpatser. De kans is zelfs reëel dat je de bastonen zal willen temperen. Reken op een meeslepende weergave bij films en games, met een bijzonder goede dialoogweergave. De Geluidsveld-technologie werkt soms zeer effectief, al klinkt het zonder deze functie op andere momenten juist beter. Binnen zijn prijscategorie biedt de Bravia Theatre Bar 6 veel, in het bijzonder voor gebruikers die de voorkeur geven aan een ongecompliceerdere bediening. Hoewel het aanbod aan extra functies beperkt is, maakt dit de Sony juist eenvoudig te gebruiken.
8.0
Beoordeling Sony Bravia Theatre Bar 6
Pluspunten
DTS:X en Dolby Atmos
Neemt weinig plaats in
Gebruiksgemak
Aparte centerspeaker, degelijke dialoogweergave
AAC-ondersteuning bij Bluetooth-streaming
Minpunten
Niet uit te breiden met achterspeakers
Streaming enkel via Bluetooth
Beoordeling Sony Bravia Theatre Bar 6
Z’n beperkte afmetingen en het minimalistisch design maken de Sony Bravia Theatre Bar 6 een interessante keuze voor wie weinig plaats heeft of gewoon geen grote soundbar wenst. Klein betekent in dit geval echter geen flauwe geluidsprestaties, want uit de doos is deze kleine Sony een echte krachtpatser. De kans is zelfs groot dat je de bassen wat zal willen terugschroeven, wat makkelijk kan via de app of remote. Reken op een grootse weergave bij films en games, met in het bijzonder een goede dialoogweergave. De Geluidsveld-technologie is soms zeer effectief, maar er zijn ook momenten waarop zonder net beter klinkt. In zijn prijscategorie heeft de Bravia Theatre Bar 6 veel te bieden, met name aan mensen die een ongecompliceerdere bediening verkiezen. Veel extra functies biedt het niet, maar dat maakt het ook lekker eenvoudig te gebruiken.
De TCL Q65H is een 5.1-soundbar die wordt geleverd met een draadloze subwoofer, wat niet altijd het geval is aan dit prijspunt. Het is een instapper, wat je echter niet ziet aan het fraaie design. TCL zet op dit vlak duidelijk grote stappen ten opzichte van voorheen. Hoewel de Q65H Dolby Atmos-audio kan reproduceren, mist hij de up-firing speakers die duurdere modellen bezitten om Atmos-soundtracks correctie weer te geven. Wel past het Dolby Surround-virtualisatie toe om een aanvaardbaar resultaat leveren. De TCL kan natuurlijk ook probleemloos om met Dolby 5.1, het formaat waarin het merendeel van de films op Netflix en Amazon Video beschikbaar is. Deze soundbar verrast met onverwachte extra’s voor zijn prijsklasse, zoals een bijkomende HDMI-poort, ondersteuning voor DTS:X, en een kalibratiefunctie om het geluid aan de specifieke ruimte aan te passen. Wat betreft audiostreaming moet je niet te veel verwachten. Bluetooth is de enige beschikbare optie op dat vlak. De Q65H biedt, zoals de meeste TCL-soundbars, ook Tutti Choral-functie. Hiermee spelen de speakers van de tv en die van de soundbar gelijktijdig, wat een ruimer geluidsbeeld zou moeten opleveren.
Officieel wordt de Q65H geprijsd rond de 350 euro, maar een korte zoektocht leert dat deze gloednieuwe soundbar soms zelfs voor minder dan 300 euro te vinden is. Dat is een zeer scherpe prijs, gezien de bouwkwaliteit en de aangeboden specificaties.
De Q65H biedt een aanzienlijke hoeveelheid functionaliteit voor een uiterst schappelijke prijs. Dankzij zijn aantrekkelijke afwerking en relatief compacte afmetingen is dit een uitstekende optie voor de kleinere huiskamer. Het is beslist een soundbar die het overwegen waard is wanneer men primair meer beleving wil toevoegen aan filmavonden. En ook bij het spelen van actiegames komt deze TCL goed tot zijn recht. Voor kritisch muziek luisteren is het minder geschikt.
8.0
Beoordeling TCL Q65H
Pluspunten
Dolby Atmos en DTS:X
Zet geluid breed neer
Mooi afgewerkt
AI Sonic-kalibratie
HDMI-ingang
Prijs/kwaliteit
Minpunten
Zelfs na kalibratie nog wat wolligheid
Geen heel sterk Atmos-effect
Geen WiFi-streaming
Beoordeling TCL Q65H
De Q65H biedt heel wat functionaliteit voor een prijs die niet helemaal overdreven is. De mooie afwerking en compacter formaat maken het een prima keuze voor kleinere woonkamers. Het is zeker te overwegen als je in de eerste plaats een filmavond meer beleving wil geven, en ook bij actiegames kan de TCL goed dienst leveren.
Teufel vernieuwde begin 2025 de al langer bestaande Cinebar 11 en de meest significante verbetering betrof de toevoeging van Dolby Atmos-ondersteuning. Hierdoor is deze soundbar in staat om het veelgebruikte audioformaat van diverse streamingdiensten zelfstandig te decoderen. Hoewel het toestel slechts over acht drivers beschikt en standaard een 2.0-configuratie biedt, worden Atmos-effecten gerealiseerd door middel van virtualisatie. Wie de T6-subwoofer toevoegt, komt uit op een 2.1-systeem. Dat complete pakket kost officieel 449 euro, en met de aanvulling van EFFEKT-achterspeakers stijgt de prijs naar 749 euro. Teufel houdt van stuntacties, waardoor deze prijzen soms lager uitvallen.
De Cinebar 11 profileert zich als een betaalbare soundbar die zich specifiek richt op kleinere woonruimtes. Deze aanpak van Teufel is slim, omdat niet iedereen over een enorme woning met dito woonkamer beschikt. Terwijl veel concurrenten met tamelijk grote soundbars op de markt komen, kiest de Duitse fabrikant hier voor een uitgesproken slank ontwerp. Op het gebied van audiokwaliteit levert de Cinebar 11 een verrassend volwassen prestatie, waarbij het indruk maakt door rijke details en – gegeven het formaat – een onverwacht breed geluidsbeeld. De weergave van dialogen is een duidelijke verbetering ten opzichte van standaard televisiespeakers en ook muziek klinkt aangenaam. Men moet echter geen volledige Dolby Atmos-beleving verwachten. Ondanks het doordachte ontwerp, is dat een te ambitieus doel.
8.0
Beoordeling Teufel Cinebar 11 2.1
Pluspunten
Extra ingangen
Compact design ontworpen voor kleine kamers
Subwoofer
Goed voor muziek
Veel detail en dialooghelderheid
Minpunten
Beperkte Atmos-ervaring
Design zal niet iedereen lusten
Geen WiFi-streaming
Beoordeling Teufel Cinebar 11 2.1
De Cinebar 11 is een goedkopere soundbar met een heel specifieke insteek: het is bedoeld voor kleinere ruimtes. Dat is niet slecht gezien van Teufel, aangezien niet iedereen in een gigantische woning met dito huiskamer woont. Waar veel merken toch behoorlijk omvangrijke soundbars presenteren, komen de Duitser hier dus af met een slank ontwerp. Op geluidsvlak levert de Cinebar 11 een verrassend volwassen geluid, waarbij het vooral scoort met detail en een geluidsbeeld dat breder dan verwacht is. Qua dialoogweergave levert het een stap vooruit ten opzichte van typische tv-speakers, en muziek speelt het ook fijn af. Verwacht gewoon geen echte Dolby Atmos-ervaring, dat is ondanks het slimme design te hoog gegrepen.
Met de Flexus Core 200 biedt Klipsch voor 499 euro een 3.1.2-soundbar die beschikt over de vereiste hoogtespeakers om geluidseffecten hoger in de kamer te projecteren. Dit vormt een significant technisch verschil met goedkopere Atmos-soundbars die virtualisatie inzetten om Atmos-effecten weer te geven via minder drivers. Overigens moet je die prijs met een korrel zout nemen. Het gold toen we deze soundbar voor het eerst getest hebben, een jaar geleden. Inmiddels vind je de Klipsch Flexus Core 200 een pak goedkoper. De ‘Core’ in de naam verwijst naar het feit dat je de soundbar kunt uitbreiden met een subwoofer en/of draadloze speakers. Zeker die laatste zijn betrekkelijk goedkoop. Klipsch plant consumenten ook op vlak van sub en draadloze speakers een tweede optie te bieden. Je gaat qua speakers bijvoorbeeld kunnen kiezen tussen de SURR100 (één kanaal) of de SURR200 (1.1). Streamingopties zijn wel heel beperkt bij dit toestel, enkel Bluetooth is present.
Het ontwerp van de Flexus Core 200 zit vol knipogen richting de traditionele hifi-speakers van Klipsch, een Amerikaans merk dat in eigen land al heel lang de grootste verkoper van luidsprekers is. Ook op technologisch gebied zijn er diverse subtiele verwijzingen naar het Klipsch-erfgoed opgenomen.
Een bijzonder sterk aspect is de reproductie van dialogen en spraak, die dankzij een toegewijd centerkanaal op een natuurlijke en volle wijze weerklinkt. Muziek wordt door de Klipsch zeker niet slecht weergegeven, maar de grootste impact maakt de Flexus Core 200 bij grootschalige producties en actiefilms. Mogelijk moet men even met de basinstelling tweaken om de ideale balans voor de eigen ruimte te vinden, maar dit proces vergt doorgaans weinig tijd om een bevredigend resultaat te krijgen. Dat lukt vaak niet bij veel goedkopere soundbars. De meest omvattende surround-ervaring wordt bereikt door de toevoeging van de subwoofer en de achterspeakers, maar het is de soundbar in zijn eentje die nog de meeste indruk achterlaat. Zelfs aan zijn oorspronkelijke prijs van 500 euro presteert het op het niveau van een duurder toestel.
9.0
Beoordeling Klipsch Flexus Core 200
Pluspunten
Heel goede prestaties voor het prijspunt
Uitbreiden naar surround is niet duur en effectief
Centerkanaal voor dialoogweergave
Makkelijk in te stellen
Minpunten
DTS-ondersteuning ontbreekt
De klank uit de doos kun je best finetunen
Wachten op de betere Surr 200-speakers
Beoordeling Klipsch Flexus Core 200
Muziek doet de Klipsch niet slecht, maar de meeste indruk maakt de Flexus Core 200 bij grote producties en actiefilms. Je moet misschien even met de bass-instelling spelen om het juiste evenwicht te vinden voor je kamer, maar echt lang moet je daar niet mee bezig zijn om een mooi resultaat te krijgen. Bij heel wat goedkopere soundbars lukt het gewoonweg nooit. De beste surroundervaring krijg je met de sub en de achterspeakers erbij. Toch is het de solo Flexus Core 200 dat nog het meest indruk maakt, want voor z’n 500 euro speelt het op een niveau van een duurder product. Dat maakt het een sterke fundering voor een volledig surroundsysteem.
De soundbars in dit dossier zijn allemaal middenklassers. Dat is een hele brede term, ook als het over prijskaartjes gaat. De prijsvork loopt van 350 tot 550 euro, een bedrag die nog hoger kan uitvallen als je opteert voor de extra achterspeakers die steeds meer fabrikanten bieden. Op zich is het wel goed nieuws dat je voor die volledige omhullende surroundervaring niet langer per se een peperdure soundbar moet aanschaffen. Als je die totale ervaring zoekt, is de Sharp HT-SBW55121 duidelijk diegene die je moet hebben. De afwerking is niet heel luxe, het is in de context van dit dossier niet goedkoop en het ding is vrij groot, maar over zijn geluidsprestaties bestaat geen twijfel. De Klipsch Flexus Core 200 is een goede tweede allround-keuze die bovendien mooier is afgewerkt en je ook meerdere uitbreidopties biedt.
Niet enkel de prijskaartjes zijn heel divers, ook wat de soundbars in dit dossier bieden loopt sterk uiteen. Ja, elk model verbetert het tv-geluid. Geen enkele soundbar faalt echt in die opdracht, al moet je wel rekenen dat een toestel als de Teufel echt wel voor een kleinere kamer is ontworpen. Als je uit de doos vooral een grootse surroundervaring wil, dan zijn de Harman Kardon Enchant 900 en Samsung HW-Q600F de beste opties. Die laatste is echt een aanrader als je bovendien een recente Samsung-tv bezit, want dan krijg je er interessante opties erbij. Je kunt dezelfde overweging maken bij de TCL Q65H, die echter qua pure geluidsprestaties minder een hoogvlieger is dan anderen.
De Harman Kardon vinden we qua design de winnaar en ook de bijhorende app is de beste. Het is ook de enige die echt uitpakt met veel streamingopties, bij de rest moet je vooral op Bluetooth vertrouwen. Het minpunt hier is dat de extra optionele producten relatief prijzig zijn. De Sony Bravia Theatre 6 Bar scoort met een fraai uiterlijk en vooral met z’n uitstekende stemweergave, iets dat de Samsung ook goed doet.
